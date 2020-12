Los hechos que marcaron al espectáculo hondureño en 2020

Tegucigalpa, Honduras

A pesar de que 2020 fue un año atípico, el espectáculo nacional también fue noticia en este año.

Desde el cine, la música y la televisión todos dieron de qué hablar con acontecimientos que incluso trascendieron las fronteras, y es por ello que en esta ocasión hacemos un recuento de los hechos que marcaron al espectáculo hondureño en este año.

Comenzamos con el cine y la película “90 minutos”, la cual tuvo un estreno exitoso en el mes de marzo en el Miami Film Festival, en donde se llevó además el premio de la audiencia de tan prestigioso evento. La ópera primera del director Aeden O’Connor y que muestra el retrato de una sociedad hondureña y su pasión por el fútbol también fue noticia en medios internacionales como el Hollywood Reporter.

“90 minutos” a lo largo del año también fue parte de festivales de Latinoamérica, como el Festival de Cine de La Habana, previo a su llegada a las salas de cine nacionales a finales de 2021.

Siempre en el campo del cine el cortometraje “Desde Latinoamérica con amor”, de William Aguilar, continuó su recorrido internacional en festivales de prestigio como el New York Cinematography Awards, Best of Latin American Film Festival y el Lift-Off Global Network, entre otros, y en todos ellos con gran suceso.

Asimismo, el director Mario Ramos, radicado en los Estados Unidos, finalizó el rodaje de la película “La condesa” a inicios de 2020. El largometraje cuenta con la participación de talento internacional y hondureño. Se espera que su fecha de estreno sea también 2021, previo al paso por algunos festivales.

En un año en el que además de hacerle frente al covid-19 también tocó enfrentar las fuerzas de la naturaleza tras el paso de las tormentas Eta y Iota, el buen corazón de la farándula hondureña no se hizo esperar para ayudar a los más afectados por los desastres.

Figuras como Elsa Oseguera, Ana Jurka, David Flow, entre otros radicados en los Estados Unidos, movieron toda su influencia para recolectar víveres y suplementos de primera necesidad para los afectados por la lluvia en una campaña sin precedentes y que demostró el enorme alcance que tienen ellos con su público.

En el campo de la música hondureña, el luto marcó este arte en 2020. Primero con la muerte del talentoso José Antonio Velásquez en octubre de 2020, pianista y miembro fundador de Hibriduz Jazz.

Otras muertes que impactaron fueron los decesos de Alfonso Flores, fundador de Los Gatos Bravos, la soprano hondureña Isabel Salgado y el artista urbano Eddy Ranks.



Por otro lado, Menor Menor se convirtió en el primer hondureño en promocionar su música en la popular Times Square de Nueva York con el tema “Sin ti”. Mientras que el talentoso Nilo Espinal presentó su disco solista del cual se extrae el tema “Hasta luego”.