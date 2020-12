¿Qué se sabe del funeral de Armando Manzanero?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A las 3:20 de la madrugada de este lunes el corazón y la voz del maestro Armando Manzanero se apagaron, pero su legado artístico y sus más grandes éxitos quedarán plasmados para siempre.



Después de varios días intubado tras presentar complicaciones para respirar a raíz del contagio de coronavirus, el famoso compositor mexicano murió en un hospital de la Ciudad de México.



Según se ha dado a conocer en las últimas horas, la familia de Manzanero ha decidido cremar su cuerpo.

Vea aquí: El legado de Armando Manzanero, un soñador que le cantó al amor



Luego sus cenizas serán llevadas hasta su natal Mérida, Yucatán, donde descansará en paz.

Sin funeral

La pandemia y un común acuerdo entre Manzanero y su familia impedirán que se realice el acto de despedida.

“Te comento, no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Él murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral“, dijo Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero.