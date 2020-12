La dolorosa y lenta recuperación de Buddy Valastro

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Buddy Valastro, el famoso pastelero de la televisión, sigue luchando contra todo pronóstico por salvar su mano y volver a crear las obras de arte en su cocina.



Ya han pasado más de tres meses desde que una varilla de metal le perforó la mano tres veces cuando intentaba arreglar una máquina de bolos casera. Sus hijos de 16 y 13 años lograron sacarle la mano después de permanecer por unos cinco minutos atrapado.



Desde este doloroso incidente, Valastro ha tenido que ser sometido a tres operaciones e intensas terapias de rehabilitación para recuperar la movilidad.



Durante una entrevista para la revista People, Buddy aseguró que el accidente fue tan grave como para despedirse del único oficio que sabe hacer en su vida, hacer y decorar pasteles.

En otra participación done habló abiertamente por lo que estaba atravesando, además de sus temores, Valastro confesó que no tiene mucho "movimiento, fuerza ni destreza" con su principal herramienta de trabajo.





"El temor sigue ahí, el de no poder volver a preparar pasteles", afirmó Buddy, quien no se ha dejado vencer y ha compartido su dura batalla para volver a ser el mismo de antes.



Según informó el propio pastelero, el accidente le causó un daño en los nervios y no tenía sensibilidad en los dedos. "En realidad es cuestión de continuar haciendo rehabilitación. Podría ser como un boxeador que tiene el corazón, pero ya no tiene las herramientas. Y espero que este no sea el caso, pero solo el tiempo lo dirá", manifestó.

Además, Valastro dijo que puede ser que ahora maneje el tenedor como un niño pequeño, pero que tiene de mejorar antes de decidir comenzar a trabajar con su mano izquierda.



Se conoció que los médicos estiman que la hinchazón puede tardar hasta un año en desaparecer.