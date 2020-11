"Jerusalema" enloquece YouTube con millones de reproducciones

SUDÁFRICA.-Cuando el coronavirus obligó a millones de personas a vivir confinadas, una canción inspirada en el góspel con letra en zulú las unió a través de las redes sociales, levantando la moral. Pronto se convirtió en un fenómeno global.



"Jerusalema" ha tenido más de 230 millones de visitas en Youtube en menos de un año.



Su ritmo pegadizo ha llevado a cientos de personas a colgar videos de ellas bailando al son de este tema que destila energía positiva, inspirado según sus creadores en la oración.

Como un niño sudafricano que salta del sofá en cuanto la escucha para menear las caderas y al que su madre graba muerta de la risa. O una coreografía de un grupo de guardabosques, blancos y negros, todos en uniforme, en una reserva de animales del país.



En todo el mundo, trabajadores sanitarios, clérigos un poco tiesos o comensales de restaurantes bailan al compás de "Jerusalema". No se resiste ni el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien invitó a sus compatriotas a participar en un "reto Jerusalema" con motivo de un día festivo en septiembre.



"La respuesta ha sido impresionante", reconoce el DJ sudafricano Master KG de 24 años, quien coescribió y grabó el tema con la cantante Nomcebo Zikode.



- Arma antidepresión -

Para Lucius Banda, organizador del festival Sand Music celebrado a orillas del lago Malaui a principios de este mes, "Jerusalema" se ha convertido en "el himno del covid", como una epidemia de buen humor en un periodo sombrío.



El domingo ganó el premio a la mejor canción africana en los premios MTV Europa, frente a pesos pesados del continente, como el joven rapero nigeriano Rema, su compatriota estrella de afropop Burna Boy o el congoleño Gaz Mawete.

"Estamos muy orgullosos de nuestros embajadores, que representan a la patria de una forma tan unificadora y sin precedentes", tuiteó la ministra de Cultura sudafricana, Nathi Mthethwa.



La canción se lanzó a finales de 2019 pero se consagró como un éxito global tras los retos de baile -en Tik Tok para los adolescentes y en Twitter para los adultos- y el remix de junio de Burna Boy, que también fue un éxito.



Master KG, cuyo verdadero nombre es Kgaogelo Moagi, se esfuerza por llevar una "vida normal". "No me creo Superman", dijo a la AFP con motivo del festival en Malaui.



"Sé que en este momento disfruto de uno de los mayores éxitos del mundo", afirma, pero eso no cambia quién soy, cómo veo el mundo, la gente. Es música", explica.



Raphael Loopro, un músico alemán que actuó en Malaui durante el festival, estima que si la pandemia no hubiera cerrado tantas fronteras, Master KG estaría de gira mundial.



Pero el DJ "ni siquiera parecía estar al tanto de que su éxito era número uno en Alemania", afirma sonriendo este artista.