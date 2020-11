Stefany Galeano revela la pesadilla que vivió al ser víctima de violencia doméstica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Stefany Galeano sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de violencia familiar y que tras interponer la denuncia, las pruebas del caso se han desvanecido.

Galeano, presentadora y empresaria hondureña, decidió ventilar su historia para que otras mujeres que están pasando por lo mismo no tengan miedo y denuncien a sus agresores ante la justicia.



Las declaraciones de la hondueña fueron hechas durante el programa Impacto VTV Meridiano, ahí dio detalles de su pesadilla.



“En esta ocasión no estoy como presentadora sino como una hondureña más haciendo una denuncia pública ante un fallo que un juez dio hacia una denuncia que yo realicé por violencia doméstica. He visto como se han desvanecido las pruebas que yo he llevado contra mi expareja quien me violentaba doméstica, física, psicológicamente y económicamente… esta mañana ya se presentó ante la corte la denuncia formal y el método de apelación”, dijo en el programa de VTV.

Pese a su difícil situación, la hondureña pidió no callar si están siendo violentadas. "denuncien. No nos dejemos maltratar, no se dejen, aquí estamos para apoyarnos”, agregó la capitalina.

La guapa mujer aseguró que había mantenido su caso en silencio por su salud emocional y por el cuidado hacia sus hijos, pero que al ver que no se hacía justicia decidió divulgarlo.

Luego, mediante sus historias en Instagram, decidió dar un fuerte y largo mensaje. “Hace mucho tiempo les vengo compartiendo imágenes con respecto a la violencia doméstica porque lo he vivido, es por eso que el día de hoy me lleno aún más de fuerza y ganas de seguir luchando por mis derechos. A una ex pareja o pareja nada ni nadie les da derecho de tratar como una propiedad a una mujer, de subestimar, de generar cualquier tipo de maltratos y peor que haya influencia para venir a hacer lo que les complace con la 'Justicia de mi país' ¡Ya basta!”.





“Aparte de mi apoderada legal, me aboqué al grupo Asociación padilla (Las Chonas) para que me asesorarán al respecto y en efecto están violentando mis derechos ante un agresor. Cuando te casas o acompañas lo haces con la ilusión de ser feliz y crecer al lado de un compañero en todos los aspectos, pero el amor no todo lo soporta y peor si son malos tratos”, expresó en su publicación de Instagram.

“A mí por mucho tiempo me vieron de menos por no seguir ordenes, órdenes de no trabajar, de no estudiar, de no hacer lo que está persona quería hacer de mí, me han difamado, me han acosado, me han amenazado y si algo me pasa es responsabilidad del denunciado y de este sistema judicial que se hacen los ciegos ante tanta violencia a las mujeres”.



“Me he limitado por mucho tiempo a exponer mi vida privada por el hecho de que las heridas cuesta que sanen, así que mujer vos decidís si seguir llena de miedos y callar, pero yo no lo haré nunca más, porque mientras Dios me de salud , vida y fuerzas voy a seguir luchando por mí y por mis hijos”, concluyó.





Boda

Stefany Galeano contrajo nupcias con su entonces novio libanés, Rayan Dahger, el viernes 19 de febrero de 2016.

A la boda Dahger-Galeano solamente asistieron familiares y amigos muy cercanos de la pareja.