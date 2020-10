Conductora mexicana Ana María Alvarado tiene covid-19

CIUDAD DE MéXICO, MéXICO.-Desde la cama de un hospital y entre lágrimas, la famosa conductora mexicana Ana María Alvarado confirmó que tiene covid-19.



En una entrevista para el programa "Sale el Sol", Alvarado detalló que el pasado martes se realizó la prueba y descubrió que el virus estaba presente en su organismo..

Ya el viernes su estado se complicó y empezó a presentar algunos síntomas respiratorios que derivaron en su urgente hospitalización.



"El viernes estuve muy mal, me bajó un poquito la oxigenación, me sentía como si me hubieran apaleado", relató la presentadora.

Entre los síntomas que sufrió mencionó dolor de garganta muy intenso y la sensación de opresión en el pecho.



Aunque aseguró que se siente mucho mejor, durante la videollamada con el programa no pudo contener sus emociones y terminó llorando, visiblemente muy preocupada.