Hondureño interpretará al hermano de Selena Quintanilla en serie de Netflix

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los hondureños siguen brillando en el extranjero. En esta ocasión Gabriel Chavarría ganó el casting para interpretar al músico y productor A.B. Quintanilla en la serie que Netflix lanzará el 4 de diciembre sobre la fallecida cantante Selena.



Chavarría, hijo de padres hondureños pero nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, aparecerá en la serie, la primera autorizada por la familia de la artista que murió a manos de la presidenta de su club de fans.

En una entrevista para Ones To Watch: Elevating hispanic voices de E News!, Chavarría habló sobre su importante participación y lo orgulloso que se siente de sus orígenes catrachos.

Entrevista

“Hola, yo soy Gabriel Chavarría e interpreto a A.B. Quintanilla en Selena: la serie y soy un orgulloso hondureño”, así inicia la entrevista.



“Estoy muy entusiasmado. Llevamos trabajando casi un año en esto, hemos visto mucho contenido sobre sus presentaciones para hacerlo lo mejor posible, así que todos los fans de Selena van a disfrutarlo y quienes no la conocen van a valorar su historia”, agrega.

El catracho comenzó en el mundo de la actuación a los 16 años junto a Hillary Swank en la película Freedon Writers, que en español se traduce Diarios de la calle.



Aunque su sueño era ser jugador de fútbol, el destino le tenía preparada una gran sorpresa frente a las cámaras.

“Mi historia es rara porque lo que yo en realidad quería hacer era jugar fútbol, también me gustaba el baloncesto, así que un día estábamos en un parqueo cuando una directora de casting me pidió que audicionara para un papel, yo no quería; pero mi hermano me insistió en que lo hiciera. Dos meses después me llamaron para aparecer en la cinta. Tener esa edad y llegar a trabajar junto con Hillary Swank fue inspirador, me sentí con mucha suerte”, siguió relatando el también amante de las motocicletas.

Añadió que espera que el hermano de la fallecida cantante se encuentre feliz con su interpretación.

¿Emocionado?

Gabriel asegura que su parte favorita de interpretar a A.B. fue aprender a tocar un instrumento, ya que nunca había podido hacerlo.

"Cuando agarré el bajo no tenía ni idea de cuál era la forma correcta de hacerlo, aprendí a tocarlo para lucir mejor en las escenas; pero fue muy divertido, aunque me falta mucho para llegar a ser bueno. Voy lento”, cuenta.

