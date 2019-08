Revelan el inusual último día de Selena Quintanilla  

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- En lugar de ir al estudio de grabación como era común, Selena Quintanilla fue a hablar con Yolanda Saldívar, su mano derecha y la misma mujer que le quitó la vida.



"La reina del Texmex" llegó por Yolanda Salvadívar para llevarla al médico porque ella aseguraba que había sido víctima de una agresión sexual, según un video publicado este lunes por el programa "Un Nuevo Día", de la cadena Telemundo.



Tras su llegada a la habitación 158 del hotel Days Inn, ambas comenzaron a discutir sobre las finanzas de la boutique, por lo que Selena, molesta por no llegar a un acuerdo, se dio la vuelta en la puerta y fue ahí cuando Yolanda le disparó por la espalda.

Selena Quintanilla caminó 390 pies (118 metros) hasta que llegó al lobby del hotel, donde pudo decir sus últimas palabras: "Yolanda Saldívar, 158".



Tras el hecho las autoridades del hospedaje llamaron a emergencias, quienes rápidamente llevaron a Selena a un centro asistencial, mientras que Yolanda se encerró en su camioneta con intensiones de quitarse la vida.



Fue a 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1993 que Selena fue declarada muerta la reina del Texmex. Tras ser detenida, Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla.

Yolanda decía querer mucho a Selena.

Crimen en Corpus Christi

El detective Paul Rivera estuvo a cargo de la investigación de la muerte de Selana y aseguró que cuando llegó al hotel, cerca del mediodía, en la puerta de la habitación 158 habían manchas de sangre, al igual que en el suelo.



El paramédico Richard Fredrickson reportó que cuando intentaba tomarle el pulso a Selena Quintanilla, lo que sentía eran contracciones de otros músculos. Quedó también consignado en ese primer reporte que se intentó inyectar una solución intravenosa sin éxito, debido a la falta de presión sanguínea.



Mientras que el cirujano cardiovascular que atendió a Selena aseguró que "no tenía actividad cerebral, sus pupilas estaban dilatadas, no respondía a ningún estímulo. No respiraba por sí misma, no tenía signos vitales".



Continuó relatando que "al abrir el pecho de la cantante para aplicar medicamentos directamente a su corazón, el órgano estaba azul y sin sangre". Es decir se desangró por completo.

