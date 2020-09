Rihanna revela que sigue amando a Chris Brown

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Rihanna ha dejado a muchos con la boca abierta al revelar que 12 años después de haber terminado su relación con Chris Brown por violencia doméstica, ella aún lo sigue amando.



Fue durante un conversatorio con Oprah Winfrey, donde la también empresaria aseguró que aún sigue enamorada de su ex porque fue el primer amor de si vida.



Asimismo, confesó que a pesar de los acontecimientos de 2009, donde salió a la luz pública que él la golpeó y la amenazó de muerte, ahora mantienen una buena y cercana amistad.

“Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es ... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado”, dijo.



Agregó: "Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera ... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo".



Cuando Oprah le preguntó si volvería a tener un noviazgo con Brown, la intérprete de Umbrella no confirmó ni negó la posibilidad de volver a estar junto al amor de su vida.

