Defensa de Depp muestra video de “ataque” de Heard a hermana

LONDRES, INGLATERRA.-La hermana de Amber Heard negó el viernes haber mentido ante una corte en Londres después de que los abogados de Johnny Depp en su demanda por difamación contra un tabloide británico presentaran un video en el que supuestamente Heard era violenta con ella.



El equipo de abogados dijo que recibió el video de una fuente “confidencial” el jueves por la noche, horas después de que Whitney Henriquez testificara en la corte que nunca había sido atacada por la exesposa de Depp y que no le tenía miedo.



Depp, de 57 años, demandó a News Group Newspapers, la editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 que calificó al actor como “marido golpeador”. Depp ha dicho en la corte que él era quien sufría abusos de parte de Heard y que ella tenía un historial de violencia contra él.

La defensa de The Sun se basa en 14 acusaciones hechas por Heard de violencia supuestamente cometida por Depp entre 2013 y 2016, en lugares tan variados como una casa rentada en Australia, su isla privada en Bahamas y un jet privado.



El video presentado en la audiencia del viernes, la última sesión antes de que ambas partes concluyan sus argumentos, eran imágenes sin editar de un reality de 2006 o 2007, de acuerdo con los abogados de Depp, y muestran a Henriquez cerca de una alberca con un grupo de amigas. Una de ellas se escucha diciendo ”¿se pelearon?” y “no puedo creer que Amber te apaleó”. Otra parece revisar la mejilla de Henriquez y su brazo, y Henriquez dice que no hablará al respecto.



Tras ver el video en la corte, Henriquez dijo que la discusión con su hermana había sido “verbal” y que sus amigas estaban “tratando de hacer más interesante una historia muy, muy aburrida”.

Henriquez también negó que tuviera heridas cuando el video fue grabado y dijo que sus amigas estaban “buscando heridas donde no las había, tratando de crear una historia para hacer algo más interesante, tratando de sacar algo de la nada”, dijo.



El abogado de Depp, David Sherborne, había dicho antes que era “bastante claro” que Heard atacó a su hermana y que las heridas de Henriquez estaban siendo revisadas en el video.



Henriquez es una importante testigo en el juicio pues afirma que vio a Depp golpear a su hermana. En su testimonio del jueves, Henriquez dijo que Depp golpeó a Heard “múltiplees veces” durante un supuesto incidente en el apartamento de la pareja en Los Angeles en marzo de 2015. También dijo que su hermana había golpeado a Depp esa ocasión, pero que lo hizo para defenderse porque creía que Depp iba a empujar a Henriquez por unas escaleras.



Los abogados de Depp han dicho que Henriquez cambió su evidencia para que coincidiera con la versión de su hermana sobre los hechos, especialmente sobre el incidente de las escaleras.



“Nuestro caso es que ha mentido para apoyar a su hermana en este asunto tan importante acerca de lo que pasó en las escaleras”, dijo Sherborne.



En sus cuatro días de testimonio esta semana, Heard de 34 años, acusó a Depp de diversos actos de violencia, especialmente cuando él estaba drogado o borracho. Los incidentes incluyen que él le arrojara botellas “como si fueran granadas”, cabezazos e incluso apagar un cigarrillo en su mejilla. Ella afirma que solía temer por su vida durante su turbulenta relación.



Heard dijo en evidencias presentadas por escrito, que algunos incidentes eran tan severos que ella temía “que me fuera amatar ya fuera intencionalmente o por que perdiera el control y fuera demasiado lejos”. Heard dijo que Depp culpaba sus acciones a una especie de alter ego al que se refería como “el monstruo”.



Depp y Heard se conocieron en el plató de “The Rum Diary” (“Diario de un seductor”), la cual fue filmada en 2009 y estrenada dos años después. Se casaron en Los Angeles en febrero de 2015. Heard pidió el divorcio al año siguiente y el proceso se finalizó en 2017.



Después de 14 días en la corte, el caso terminará la próxima semana con las últimas declaraciones de ambas partes el lunes y el martes.