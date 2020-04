Kylie Jenner sale a la calle sin extensiones ni maquillaje

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kylie Jenner impactó mucho a sus seguidores al dejar al descubierto cual es su look para la cuarentena.



La joven empresaria fue fotografiada el fin de semana mientras rompía la cuarentena por Covid-19 luciendo totalmente relajada, en un look casi desaliñado.



La menor del klan Kardashian fue fotografiada sin maquillaje, ni extensiones, mientras visitaba a su amiga Stassie Karanikolaou en Beverly Hills.

Jenner salió sin su acostumbrada larga cabellera, ni contornos en el rostro, mientras vestía un cómodo conjunto de pantalón y sudadera tie-dye en colores pasteles.

Incluso caminó descalza hasta su Mercedes G-Wagon estacionado frente a la casa de su mejor amiga.



Las fotos no dejaron de sorprender a sus seguidores que le dedicaron todo tipo de comentarios.

The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F