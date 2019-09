Kylie Jenner posó para Playboy y mostró su faceta más íntima

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, posó para la revista Playboy. La esposa de Travis Scott recientemente se coronó como la influencer más rica del mundo al acumular una fortuna de mil millones de dólares.



La joven de 22 años reveló su intimidad en una entrevista hecha por su propia pareja el rapero Travis Scott y que forma parte del más reciente número de la revista del conejito en "The Pleasure Issue", que se puede comprar vía web por 24.99 dólares.



La pareja posó para Sasha Samsanova bajo el cielo azul y con unos arbustos de fondo, mientras que Kylie Jenner fue captada entre seda y prendas ligeras que resaltaron su conocida sensualidad.

¿Se arrepentirá de Playboy como su hermana?

Kylie es la segunda del clan Kardashian que posa para la revista Playboy, siguiendo los pasos de su hermana Kim Kardashian en 2007 que años después se arrepintió de hacerlo.



La joven de 22 años se ubicó en la lista de los multimillonarios, según lo informó la revista Forbes hace algunos meses.





Sus negocios le han permitido superar ampliamente la fortuna que acumula su medio hermana, Kim Kardashian West, de 37 años, quien posee unos 350 millones dólares, según la revista especializada.

La joven saltó a la fama cuando era adolescente en el reality show "Keeping Up With The Kardashians".



Aunque Kylie Jenner procede de una familia pudiente, la revista destacó el buen manejo de sus finanzas desde sus inicios y del resto de sus negocios, así como el uso de sus redes sociales.



La publicación señaló que la joven del clan Kardashian ha sabido aprovechar los 177 millones de seguidores que tiene en las redes sociales para crear su fortuna.

