Actriz de la casa de papel trabaja como enfermera para combatir el coronavirus

MADRID, ESPAÑA.- Clara Alvarado, conocida como Ariadna en la serie "La casa de papel", se unió a las labores de lucha contra el coronavirus que ya deja 5,704 muertos y 72,248 contagios en España.



"Nunca pensé que trabajaría de esto y mira. Decidí ponerme la bata de enfermera hará hoy dos días. Básicamente estoy haciendo esto por una cuestión ética y moral, no podía quedarme en casa de brazos cruzados sabiendo que se necesitaba ayuda y que hay gente que lo está pasando realmente mal", dijo la actriz en una entrevista de la agencia EFE.

Alvarado es enfermera, pero nunca había ejercido su carrera, por lo que al preguntársele sobre lo que hace, la entrevistada dijo que "es muy diferente a cualquier cosa que haya vivido y, desde luego, no es ninguna película: no me tengo que imaginar nada".



La actriz reveló que ella quería colaborar para luchar contra la pandemia, no obstante tampoco quería ser un estorbo, ya que no tenía experiencia, en consecuencia, labora en un centro de mayores en el que le dieron mucha confianza.



"Tenía claro que no se podía mirar hacia otro lado y quería ir a un lugar donde pudiera ser útil, no a una UCI o una planta ultra saturada en la que mi inexperiencia podía ser un problema. Al final, encontré un lugar en el que poder desempeñar un buen papel y ayudar con un equipo sanitario detrás que te apoye", contó.



Por su parte, Netflix aplaudió la labor de su actriz y utilizó su cuenta de Twitter para escribir el siguiente mensaje: "Hoy, tenemos mucha esperanza y orgullo por las personas que forman el equipo @GranViaComunica. Clara Alvarado, Ariadna 'La Casa de Papel', con formación de enfermera, está ayudando a combatir el coronavirus en los hospitales de Madrid. Estamos contigo, valiente!!".

