El príncipe Harry y Meghan se mudaron de Canadá a California

'Harry y Meghan dejaron Canadá para siempre', afirmó a The Sun una fuente cercana a la pareja. Fotos: Agencia AFP.

LONDRES, IINGLATERRA.-El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, y su esposa Meghan, que en abril abandonarán oficialmente sus funciones como miembros de la realeza británica, se mudaron de Canadá a California, afirmó el viernes el diario The Sun.



Mientras Canadá y Estados Unidos se preparaban la semana a cerrar su frontera común para combatir la propagación del coronavirus, la pareja tomó un avión privado a Los Ángeles, según el rotativo sensacionalista británico.

"Harry y Meghan dejaron Canadá para siempre", afirmó a The Sun una fuente cercana a la pareja. "Las fronteras se cerraban y los aviones dejaban de volar, tenían que irse", agregó.



Sin embargo, según la misma fuente, "la mudanza había sido planeada desde hacía tiempo".



Meghan, una exactriz estadounidense, nació en California y tiene muchos amigos allí, donde también vive su madre.



El jueves, los estudios de cine Disney anunciaron que la duquesa de Sussex puso la voz como narradora a una película sobre la vida de una familia de elefantes africanos. El documental se estrenará el 3 de abril, tres días después de que la pareja abandone oficialmente sus funciones como miembros de la realeza.



El Palacio de Buckingham no quiso comentar la información de The Sun. La familia real británica ha mostrado su solidaridad con los trabajadores sanitarios que luchan en el país contra la pandemia de coronavirus.

El padre de Harry, el príncipe Carlos, de 71 años, que contrajo la enfermedad pero "se encuentra bien" según su portavoz, apareció el jueves uniéndose a sus compatriotas para aplaudir a los trabajadores de la sanidad pública desde jardines y ventanas.



El palacio publicó un video en Instagram en que se ve al heredero al trono aplaudiendo a médicos y enfermeros desde su castillo de Balmoral en Escocia.



El príncipe de Gales aparece de pie, mientras que su esposa Camilla, que no está infectada de Covid-19 y se mantiene a distancia por precaución, aplaude desde una ventana.



También los hijos de su hijo mayor, el príncipe Guillermo -segundo en la línea sucesoria- Jorge, Carlota y Luis, fueron filmados aplaudiendo y el vídeo fue publicado por sus padres en Instagram.

