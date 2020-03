Jennifer López decepcionada porque no fue nominada en los Oscar

Jennifer López durante su participación en el Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, en Inglewood, California. Foto: AFP

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Durante su participación en el show de la reconocida presentadora, Oprah Winfrey, la actriz y cantante Jennifer López confesó sentirse dolida por no haber sido nominada a los Oscar por su papel en Hustlers, filme que recibió muy buenas críticas.

“Estaba triste, me puse un poco triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de ‘será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco’. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: ‘Ay Dios mío. ¿Pasará?’. No pasó y me sentí un poco decepcionada", dijo mientras participaba en el evento Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, en Inglewood, California.

FOTOS: Jennifer López se roba el show en el halftime del Super Bowl 2020

JLo también manifestó declaró que deseaba la nominación para la satisfacción del equipo que la ha acompañado durante años. “La gran mayoría de mi equipo ha estado trabajando conmigo por 20, 25 años y creo que estaban esperanzados también. Quería la nominación y pienso que los decepcioné un poco también”, señaló.

“¿Por qué eres artista? ¿Por qué te sientes tan triste en este momento” le cuestionaron a la artista, por lo que aseguró que desea mayor aceptación sobre su trabajo.

Super Bowl con Shakira

La famosa Oprah Winfrey consultó a la intérprete del "anillo pa' cuándo" si le molestó que durante el show de medio tiempo la tacharan de brindar un espectáculo para adultos.

“No, no me sorprendí y tampoco me molesta. Fue una noche tan hermosa y todo fue tan bien recibido que sería un pecado para mí ponerme a escuchar a una fracción muy pequeña que pensó que fue muy sexy u otras cosas negativas”, afirmó.

LEA: Los siete amores de Jennifer López