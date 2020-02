Juegos y películas sobre epidemias se convierten en fenómeno viral

HONG KONG, CHINA.-La epidemia del nuevo coronavirus despertó el miedo en todo el mundo, pero también el apetito por las películas, videojuegos y series televisivas sobre pandemias.



En las últimas semanas, la película científica "Contagio" de Steven Soderbergh, estrenada en 2011, encabeza las descargas de iTunes. Cuenta cómo una mujer de negocios, interpretada por Gwyneth Paltrow, lleva involuntariamente a Estados Unidos un virus contraído a través de un chef de Macao.



El escenario presenta muchas similitudes con el brote de COVID-19, que se produjo en diciembre en la ciudad de Wuhan, en el centro de China.



Como en la película, el virus fue transmitido a los hombres por animales antes de propagarse. En "Contagio", el virus mata exponencialmente a unos 26 millones de personas en todo el mundo en el primer mes. Cifras que afortunadamente no coinciden con el actual coronavirus.



Sin embargo, esta pesadilla atrajo a un gran número de espectadores. La última semana de enero, "Contagio" estuvo entre las diez primeras de la clasificación británica de iTunes. Esta semana había vuelto a ocupar el puesto 55º en Gran Bretaña, pero seguía ocupando un lugar destacado en muchos países: número 7º en Singapur, 20º en Estados Unidos y 24º en Australia. En Hong Kong, donde se desarrolla una escena de "Contagio", ocupa el octavo lugar.



En las últimas semanas, la ex colonia británica -donde dos personas murieron a causa del virus- ha sido escenario de escenas similares a las del largometraje. Los habitantes, en pánico, se lanzaron a los comercios para almacenar papel higiénico, arroz y productos domésticos.

- Aliviar el estrés -

La población de la megalópolis sigue traumatizada por el brote de SRAS, que en 2002-2003 se cobró 299 vidas. Si bien los hongkoneses están muy preocupados, el resto del planeta tiene curiosidad por ver, a través del cine de Hollywood, cómo podría ser una pandemia mundial.



"Este repentino interés por todo lo relacionado con las epidemias y los virus es una forma para que la gente pueda manejar mejor lo que está pasando", explicó a la AFP Robert Bartholomew, un sociólogo médico que estudia el fenómeno de la histeria colectiva. "Hablar de eventos traumáticos puede ayudar a la gente a liberarse más y aliviar su estrés", explica.



Pero esta película no es la única que tiene éxito. Desde su lanzamiento hace ocho años, el juego "Plague Inc", en el que un virus se propaga por todo el planeta, ha sido muy popular. Y cada vez que aparecen epidemias como el COVID-19 o el Ébola, el número de descargas aumenta, según Ndemic Creations, la sociedad creadora del juego.



"Con cada epidemia, vemos un aumento en el número de jugadores, ya que la gente quiere saber cómo se propagan las enfermedades y entender los complejos aspectos de las epidemias", explicó la sociedad en un comunicado, que recuerda "que 'Plague Inc' es un juego y no un modelo científico".

- Salir adelante juntos -

El año pasado, Extra Credits, una cadena educativa de YouTube, realizó una serie de películas de animación para el centenario de la llamada "gripe española", que en 1918 causó millones de muertes.



El número de personas que la vieron se disparó, sobre todo en Asia suroriental desde la aparición del nuevo coronavirus, afirmó Robert Rath, que vive en Hong Kong y es el autor del guión de esta serie.



Por su parte, Netflix no podía soñar con un calendario mejor para el estreno en enero de su serie documental "Pandemia", que señala la falta de preparación, a nivel internacional, frente a un nuevo virus.



"La gente subraya que 'Pandemia' salió en el momento perfecto", escribió en Twitter Sheri Fink, periodista y médica, que es además la productora ejecutiva de la serie.