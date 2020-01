Selena Gómez sufrió "abuso emocional" en noviazgo con Justin Bieber

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Selena Gómez reveló que durante su noviazgo con Justin Bieber experimentó "abuso emocional".



La cantante hizo las fuertes declaraciones durante una entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR. Ahí afirmó que "es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos".



Las declaraciones de Selena no pararon ahí, pues la joven también habló sobre cómo superó el dolor que vivió cuando terminó su romance con Bieber en 2018.



La exestrella Disney aseguró que en su momento "tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo”.

Selena tiene muy claro que no quiere pasar el resto de su vida hablando de su relación con el canadiense, pero está “realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte".

La cantante ha canalizado gran parte de su desamor en su nuevo álbum “Rare”, mismo que necesitaba hacer porque “no obtuvo un cierre respetuoso”.

"Había aceptado eso, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”, explicó, y agregó que “Lose You to Love Me” no es “una canción odiosa”.



“Es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso”, continuó. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”, finalizó.