Meghan y Harry pasan las Navidades en familia en Canadá

LONDRES, INGLATERRA.- El príncipe Harry y su esposa, Meghan, que no celebran la Navidad con la reina Isabel II de Inglaterra este año, pasan tiempo en familia en Canadá con su bebé Archie, indicó una portavoz de la pareja.



Harry y Meghan han tomado unas vacaciones prolongadas de sus funciones reales tras haber sido expuestas, en un documental el pasado mes de octubre, sus dificultades frente a la exposición mediática.

"Esta decisión de instalarse en Canadá refleja la importancia de este país de la Commonwealth para ellos", añade la portavoz, precisando que aprecian "la calidez del pueblo canadiense y la belleza del paisaje junto a su pequeño hijo", nacido el 6 de mayo de 2019.

"El duque de Sussex viaja frecuentemente a Canadá desde hace varios años y la duquesa vivió en ese país siete años, antes de convertirse en un miembro de la familia real", agregó. La exactriz estadounidense Meghan Markle vivió en Toronto cuando participó en el rodaje de la serie "Suits".



"Al príncipe Harry, a Meghan y a Archie: os deseamos una estancia agradable y tranquila en Canadá. Aquí estáis entre amigos, siempre sois bienvenidos", tuiteó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

En noviembre la pareja anunció que pasaría la Navidad con la madre de Meghan, Doria Ragland, y no con la reina, de 93 años, en Sandringham (este de Inglaterra) donde la familia real británica pasa tradicionalmente las fiestas.



El marido de Isabel II, el príncipe Felipe, de 98 años, podría faltar también a Sandringham, tras haber sido hospitalizado "por precaución" el viernes en un hospital privado de Londres a causa de "problemas de salud preexistentes".



Según los medios británicos, ingresó en el hospital caminando y permanecerá "algunos días".



El diario británico The Sun afirmó que se encuentra en mala salud desde hace un mes al haber sufrido "una mala caída" que le obligó a guardar cama durante unos días. Otro tabloide, el Daily Mail, precisó por su parte que había sido trasladado al hospital en helicóptero y que presenta síntomas similares a los de la gripe.



La hospitalización de su marido no impidió a la reina a hacer el trayecto inverso y abandonar el viernes por la mañana Londres, donde el jueves leyó el programa de Boris Johnson ante el Parlamento, para viajar a Sandringham.