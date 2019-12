Rapero Jay-Z cumple 50 años y los celebra volviendo a Spotify

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El magnate estadounidense del rap Jay-Z celebró su quincuagésimo cumpleaños y sorprendió a los fanáticos el miércoles al volver a poner su catálogo en el gigante de transmisión en línea Spotify, después de una pausa de dos años.



Jay-Z, multimillonario propietario del servicio de transmisión rival Tidal, había retirado la mayor parte de su discografía de Spotify en 2017, meses antes de lanzar su álbum "4:44" exclusivamente en su propia plataforma musical.



El álbum introspectivo despertó un gran interés en el servicio de suscripción paga de Tidal, que también ostenta exclusivamente el tan promocionado álbum visual "Lemonade" de su esposa la megaestrella Beyoncé, convirtiéndose brevemente en una de las principales aplicaciones descargadas por los internautas.

VEA TAMBIÉN: Encuentran a joven que había desaparecido tras abordar un taxi en México



Los fanáticos ahora pueden escuchar "4:44" en Spotify por primera vez, junto con clásicos como "The Blueprint", "American Gangster" y "Watch the Throne".



El rapero tiene el segundo mayor número de álbumes número uno en la historia del ránking especializado de Billboard con 14, superado solamente por The Beatles, que suman 19.



"Feliz cumpleaños, Hov", tuiteó Spotify el miércoles, usando el apodo del rapero nacido como Shawn Carter y quien creció en uno de los bloques de viviendas más notorios de Brooklyn, Nueva York.



En junio, Forbes le declaró el primer multimillonario del rap, estimando que 100 millones de dólares de su gran fortuna provenían de Tidal.