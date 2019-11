Plácido Domingo no estará en actos culturales de Tokio 2020

Plácido Domingo no ofreció más detalles pero deseó éxito al evento y expresó su esperanza de tener una nueva oportunidad en el futuro, agregó la nota. Foto: AP.

TOKIO, JAPÓN.- La leyenda de la ópera Plácido Domingo dijo que no actuará en los eventos culturales previos a los Juegos Olímpicos de Tokio, anunció el viernes el comité organizador.



Domingo decidió que no participará en un acto previsto para abril que combinará opera y teatro tradicional japonés Kabuki, y los responsables del evento aceptaron su decisión, explicó el comité en un comunicado.



Ni Domingo ni la organización mencionaron las acusaciones de acoso sexual contra el cantante y director de orquesta español al anunciar su retirada del programa.



"Después de considerarlo detenidamente, tomé la decisión de no participar en el evento Kabuki-Ópera debido a la complejidad del proyecto”, manifestó Domingo en un comunicado del comité organizador de Tokio 2020.

Domingo no ofreció más detalles pero deseó éxito al evento y expresó su esperanza de tener una nueva oportunidad en el futuro, agregó la nota.



The Associated Press publicó en agosto denuncias de acoso sexual contra Domingo desde hace décadas. Varias mujeres acusaron al cantante de utilizar su poder para presionarlas a mantener relaciones sexuales, incluyendo en la Opera de Los Ángeles, donde durante años fungió como director general.



Varias óperas estadounidenses cancelaron sus actuaciones tras las acusaciones.



Domingo dijo en su momento que las acusaciones eran “en muchas formas, simplemente incorrectas” y que creía que todas sus relaciones eran bienvenidas y consensuadas.

