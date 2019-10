Actor Jim Carrey debuta como novelista  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Jim Carrey ha puesto su excéntrica mirada en el mundo de la literatura.



El actor y comediante escribió una novela titulada "Memoirs and Misinformation", anunció Alfred A. Knopf el miércoles. Coescrita por Dana Vachon, aborda la fama, la actuación, el romance y otros temas con los que Carrey está familiarizado.



La editorial calificó la obra como una "deconstrucción valiente y semiautobiográfica de una persona pública".

"Memoirs and Misinformation" se publicará en mayo de 2020. Carrey, quien planea salir en una gira de promoción, ofreció el siguiente descargo de responsabilidad: "Nada de esto es real y todo esto es verdad".



Carrey, de 57 años, es conocido por películas como "Dumb and Dumber" (“Una pareja de idiotas”) y "Man on the Moon" (“El lunático”). No es el primer actor en años recientes que escribe libros de ficción. Entre otros están Tom Hanks, Sean Penn y Ethan Hawke.

