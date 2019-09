Padre de Meghan Markle: mi hija y Harry son dos "hipócritas"

LONDRES, INGLATERRA.- El padre de Meghan Markle brindó polémicas declaraciones al diario británico Daily Mail. Ahí criticó a la pareja real por su supuesta "hipocresía" y exigió un acercamiento con su nieto Archie, al que no ha podido conocer.

La controversia entre padre e hija continúa, y es que Thomas Markle dijo al tabloide británico que esperaba conocer al bebé Archie o al menos recibir una foto, pero que no ha sucedido.

Declaraciones

"Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla y ponerla en mi pared junto a la de Meghan. ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz de los Markle", apuntó.



Además, agregó que está decepcionado de no conocer a su nieto. "A veces tengo la sensación de que la gente piensa que no amo a mi hija. La quiero mucho. No me gustaría nada más que poner una foto de Archie en un marco y colocarla junto a la de Meghan… Por supuesto, estoy decepcionado de no ver a Archie. Tenía la esperanza de que al convertirse en madre ella se acercaría ".

"Me he quedado callado porque Meghan estaba embarazada de Archie, pero ahora estoy hablando porque ellos y sus empleados de relaciones públicas continúan sacándome de su vida", agregó el polémico hombre.

Meghan Markle y el prícipe Harry presentan a su hijo Archie.









Distanciamiento

La duquesa de Sussex se distanció de su padre, luego de que él vendiera una sesión de fotos a los paparazzi antes de la boda real en mayo 2018.



"Fue un gran error. Quería disculparme públicamente con la familia real, pero Meghan y Harry me dijeron que no lo hiciera. Entonces le envié un mensaje de texto a Jason Knauf, quien era el entonces secretario de prensa de Harry y Meghan, y me preguntó qué me gustaría decir. Dije que quería disculparme con la Reina y que no quería hacer daño. Nunca se publicó mi pedido de perdón. No sé por qué", aclaró sobre el incidente.

Meghan y Harry saludan a los fotógrafos.







El padre de Meghan Markle continuó con su desahogo y aseguró estar "harto de las mentiras. Estoy harto de ser despreciado y excluido de sus vidas. Siempre mantuve mis responsabilidades como padre. Los comentarios de Meghan sobre pagar la universidad son ofensivos para mí".



"Siento lástima por ellos de alguna manera. No se puede decir una cosa y hacer otra. Todo el mundo dice lo maravillosos que son, pero no son maravillosos para su propia familia. Eso es hipócrita. No puedes mostrarte caritativo y unir a las personas y luego evitar a tu propio padre y a toda tu familia. Su trato hacia mí ha dejado mucho que desear", finalizó.



Thomas Markle no pudo acompañar a su hija hasta el altar en mayo de 2018, después de sufrir un ataque cardíaco, y no ha tenido contacto con ella desde entonces.