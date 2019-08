Escritora tilda a Meghan Markle de "vulgar y barata"

LONDRES, INGLATERRA.-La escritora británica Lady Colin Campbell criticó fuertemente el comportamiento de Meghan Markle y aseguró que no es digna de pertenecer a la Familia Real.



Todo se debe al pasado de la esposa del príncipe Harry, porque al parecer no es del agrado de muchas personalidades del Reino Unido.



Campbell recalcó que el comportamiento de la duquesa de Sussex no era el más adecuado para formar parte de la realeza.

Acusaciones

La escritora británica dejó en claro que Meghan Markle no mostraba los requerimientos necesarios para ser miembro de la Familia Real. De igual manera, manifestó que algunas de sus amistades no eran convenientes, incluso tildó su comportamiento de "barato, vulgar e irresponsable".



Lady Colin, que es la biógrafa de la familia británica de mayor peso, también criticó al segundo nieto de la Reina Isabel II y enfatizó que los padres de Archie solamente hacían fascinación de su relación cuando les convenía.

¿Por qué critica Lady Colin?

Colin Campbell es una reconocida escritora a nivel mundial. Entre sus obras sobresalen "Diana, la princesa de Gales" y "La reina Isabel, la reina madre".



No cabe duda que los duques de Sussex están en la mira de todos sus seguidores, por lo que, cualquiera de sus acciones deben realizarse con mucha cautela.



Por otro lado, el príncipe Harry no le presta mucha atención a dichos comentarios. En una entrevista para la revista Vogue, Harry reveló que el hecho de ser padre había cambiado su vida.



