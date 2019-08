Las reacciones de los famosos por muerte de Toni Morrison

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La autora laureada con el Nobel de literatura Toni Morrison murió el lunes a los 88 años tras una vida en la que transformó las letras modernas estadounidenses.



A continuación algunas reacciones a su deceso.



"Toni Morrison era un tesoro nacional. Su escritura no era sólo hermosa sino elocuente, un desafío a nuestra conciencia y un llamado a una mayor empatía. Era tan buena narradora como cautivadora en persona y en papel. Y aun cuando Michelle y yo lamentamos su pérdida y le enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, sabemos que sus historias, que nuestras historias, siempre estarán con nosotros, y con aquellos que vendrán después, por siempre”.- El expresidente Barack Obama, vía Twitter.



"Si te entregas al aire, lo puedes montar. Descansa en el paraíso”. - La cantante Beyoncé en su sitio web.



"'Si hay un libro que quieres leer pero aún no ha sido escrito, debes ser tú quien lo escriba', dijo Toni Morrison. Somos todos muy afortunados de vivir en un mundo en el que ella siguió su propio consejo y lo compartió con otros". - La ex secretaria de estado y candidata presidencial Hillary Clinton, vía Twitter.



"Hoy, el mundo perdió a una narradora de una empatía, elegancia y poder inigualables. La creencia de Toni Morrison de que el lenguaje es la ‘medida de nuestras vidas’ deja un legado extraordinario e inspirador, y su hermosa escritura seguirá siendo una bendición para generaciones futuras". - La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, vía Twitter.

"Si quieres volar, tienes que renunciar a las cosas que te están agobiando', Toni Morrison. No puedo imaginar haber crecido en un mundo sin sus palabras. Oro porque descanses en Paz y en Poder. Te celebraremos con infinita gratitud y amor. Siempre". -La actriz Kerry Washington, vía Twitter.



"Toni Morrison será recordada como una de las pensadoras y escritoras más grandes de nuestra historia. Ella nos dio tanto, y su obra continúa dando a través del tiempo. Gracias, Toni Morrison." - La representante Alexandria Ocasio-Cortez, vía Twitter.



"Yo simplemente asumí que la señora Morrison viviría por siempre. Y de tantas maneras, en tantos corazones y mentes y espíritus, lo hará". - cineasta Barry Jenkins, vía Twitter.



"Toni Morrison fue un intelecto imponente, una escriba brillante de las complejas historias de nuestra nación, una periodista desgarradora de nuestros deseos más profundos, y una autora innovadora que destruyó nuestros preceptos, muros y a aquellos que se atrevieron a subestimar su capacidad. Descanse bien y en paz". - La ex candidata demócrata a la gubernatura de Georgia Stacey Abrams, vía Twitter.



"Me duele el corazón. Su grandeza fue absoluta. Sus palabras cambiaron mundos. Su trabajo siempre le perteneció a los inmortales, y su nombre nunca será olvidado". - La escritora Elizabeth Gilbert, vía Facebook.



"Ella era lo mejor de nosotros: nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y lo más importante, nuestra historia. Lamento su muerte aunque sé que ella nunca jamás se irá”. - El escritor Walter Mosley, vía Facebook.



"Con la muerte de Toni Morrison, perdimos a una de nuestras voces y narradoras más grandes. Un abrazo a aquellos que fueron tocados por su ser y por su talento. Su obra nos dio poder, esperanza y libertad. Aunque nuestro mundo brilla un poco menos hoy, sabemos que ‘algo que es amado nunca se pierde’”. - La senadora Kamala Harris, vía Twitter.



"'Morimos. Ese puede ser el significado de la vida. Pero hacemos lenguaje. Esa puede ser la medida de nuestras vidas’. Acojo en mi corazón a todos aquellos que fueron tocados por Toni Morrison”. - La representante Ilhan Omar, vía Twitter.



"La genio ha seguido adelante. Ella me hizo entender que ‘escritor’ es una buena profesión. Crecí queriendo ser solo ella. Cenar con ella fue una noche que nunca olvidaré. Descansa en paz, reina". - La directora y productora Shonda Rhimes, vía Twitter.



"Si eres libre, debes liberar a alguien más. Si tienes algo de poder, entonces tu trabajo es empoderar a alguien más’ -Toni Morrison. Hoy perdimos a una leyenda estadounidense. Que descanse en paz”. - El senador Bernie Sanders, vía Twitter.

"QEPD Toni Morrison. Esta es una pérdida devastadora para el mundo de las palabras, para nuestra comprensión del poder y su alcance, para el cultivo de la empatía, para la narrativa rica, matizada y elegante. Su obra fue un regalo para todo el que tuvo el placer de leerla". - La escritora Roxane Gay, vía Twitter.



"Ay hombre, Toni Morrison me enseñó la palabra remembranza. QEPD una mujer increíblemente poderosa e impactante". - El músico Chance the Rapper, vía Twitter.



"Ay, no. Estoy tan triste. Gracias por todo, señora Morrison". - La escritora Celeste Ng, vía Twitter.



"Toni Morrison fue la primera mujer afroestadounidense en ganar un Premio Nobel. Que descanse en poder. #RecuerdenSuNombre”. - La extenista Billie Jean King, vía Twitter.



"Sus palabras fueron como espejos de nuestras almas colectivas. Como almohadas para amortiguar los golpes. Como madres para envolvernos de amor. Como amigos para tomarnos de la mano y vernos a través de la oscuridad. #QEPDToniMorrison. Te quiero. Elevémosla en la luz de la bondad y mantengámosla ahí”. - La actriz Gabrielle Union, vía Twitter.



"#ToniMorrison ha muerto. Justo cuando más necesitamos su voz, se ha ido. Gracias por los conocimientos, las historias y la poesía de tu pensamiento que nos ha enriquecido todos estos años. Descansa en paz". - La actriz y cantante Bette Midler, vía Twitter.