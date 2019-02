"Miss Bala" de Gina Rodríguez, entre las más taquilleras de EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. - "Miss Bala", la película de acción protagonizada por Gina Rodríguez, se ubicó como la tercera más taquillera de Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno.



El remake de una película mexicana de 2011 recogió 6,8 millones de dólares entre viernes y domingo, según cifras consolidadas de la firma especializada Exhibitor Relations divulgadas el lunes.



El thriller de Catherine Hardwicke, despedazado por la crítica, sigue la historia de una muchacha latina de Los Ángeles que viaja a Tijuana para ayudar a una amiga con un concurso de belleza y termina involucrada en el oscuro mundo del contrabando y narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México.



La película tuvo un elenco y equipo de producción 95% latino.

"Si latinos y latinas nos unimos para apoyar a 'Miss Bala' veremos un cambio real, no tendremos solo una película sino muchas", estimó la actriz en una entrevista reciente con la AFP. "Y creo que los estudios comenzarán a poner dinero en producciones con latinos tanto al frente como detrás de cámara".



La taquilla la lideró "Glass", la última parte de la trilogía de súper-héroes realizada por Night Shyamalan, por tercera semana consecutiva.



La película reúne a los tres personajes de "Unbreakable" (2000) y "Split" (2016) en un enfrentamiento final que juega con los conceptos del bien y del mal, así como de realidad y de ficción.



La cinta recaudó 9,5 millones de dólares en entradas durante este fin de semana, 50% menos que el fin de semana anterior, para alcanzar un total de 88,6 millones desde su estreno.



Le siguió en segundo lugar "Amigos por siempre", remake de una cinta francesa, que también fue reprobado por la crítica. Recaudó este fin de semana 8,6 millones y 75,4 desde su estreno.



"Aquaman" quedó cuarto con 4,8 millones de dólares y 323 millones en siete semanas.



Nominada al Óscar, la película de animación "Spider-Man: un nuevo universo" permaneció en el quinto lugar este fin de semana, marcado en Estados Unidos por el Super Bowl, con una ganancia de 4,5 millones de dólares y 175 millones desde que salió hace ocho semanas.



El resto de la lista de las 10 películas más taquilleras son las siguientes:



6 - "Green Book": 4,3 millones de dólares



7 - "El niño que sería rey": 4,2 millones de dólares



8 - "Mis huellas a casa": 3,6 millones de dólares



9 - "Escape Room": 2,9 millones de dólares



10 - "They Shall Not Grow Old": 2,4 millones de dólares