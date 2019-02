Rapero 21 Savage enfrenta posible deportación por residencia "ilegal" en EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El sorpresivo arresto de un rapero estadounidense por denuncias de que reside ilegalmente en el país ha generado un gran apoyo para el artista, que enfrenta una posible deportación.



El cantante 21 Savage, de 26 años y cuyo verdadero nombre es Sha Yaa Bin Abraham Joseph, fue arrestado el domingo en Atlanta por agentes de inmigración que alegan que es ciudadano británico.



Su detención, a una semana de la ceremonia de los Grammy, para los que ha sido nominado, y con un álbum que figura número uno en las ventas de Estados Unidos, sorprendió a su entorno.



El artista contó en diversas oportunidades que creció en Atlanta, la capital del estado estadounidense de Georgia, que se considera el hogar de la innovación del hip hop. "Crecí en Atlanta, todo el mundo me conoce", dijo en 2016 en una entrevista en la cadena Youtube VladTV.



Sin embargo, según Bryan Cox, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 21 Savage llegó a Estados Unidos legalmente como menor de edad en julio de 2005, pero "se convirtió en ilegal" cuando expiró su visa en julio de 2006.



"El Sr. Abraham-Joseph se encuentra actualmente bajo custodia de ICE en Georgia y enfrenta un proceso de deportación ante los tribunales federales de inmigración", dijo Cox en un comunicado.



El arresto del rapero se produjo días después de que se presentara en un concierto previo al Super Bowl en Atlanta.



Su abogada Dina LaPolt dijo el domingo que está trabajando para liberarlo y que habla con las autoridades "para aclarar cualquier malentendido".



- "Liberen a 21"

Otro abogado del rapero, Charles Kuck, aseguró esta lunes que su cliente "nunca había ocultado su estatuto migratorio" y que en 2017 había depositado una demanda de visa "U", un tipo de visado reservado a las víctimas de crímenes. El abogado no precisó de qué tipo de crímenes habría sido víctima el artista.



Kuck reconoció que la familia de 21 había permanecido en el país sin una visa válida, poniendo a su hijo en una situación irregular, e indicó que hará todo lo posible para evitar su expulsión.



Señaló además que no hay riesgo de que el rapero escape, ya que tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses, y que "su contribución a los barrios y a las escuelas donde ha crecido son el ejemplo mismo del tipo de inmigrantes que queremos en Estados Unidos".



La noticia no demoró en estallar en las redes sociales, con destacados artistas y expertos de la industria respaldando al cantante.



"HOMBRE NEGRO EXITOSO", tuiteó al rapero Offset, del trío Migos. "SIEMPRE INTENTAN ALGUNA FORMA DE BAJARNOS".



"Liberen a 21", tuiteó Meek Mill, otro rapero que salió de prisión el año pasado tras violentas manifestaciones provocadas por la pena extrañamente dura a la que fue sometido por infringir las condiciones de libertad vigilada.



"ICE arresta a las celebridades para desviar la atención del hecho de que acaban de admitir que no pueden volver a juntar a los niños con sus padres", escribió por su parte Alex Tumay, un ingeniero de sonido que trabaja regularmente con artistas de Atlanta.



La ICE ha sido criticada en los últimos meses por su agresiva política de deportación.



Tras su detención, algunos medios británicos afirmaron que 21 era originario de Newham, al este de Londres, pero estas informaciones no han sido confirmadas del lado estadounidense.