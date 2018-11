Honduras le cantó al amor y a la vida junto a Marco Antonio Solís

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

“Todavía no la he podido olvidar, es inútil, no lo puedo, ocultar... Fue inhumano el alejarla de mí, su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así...”, fue la primera pieza que se hizo escuchar en el regreso de Marco Antonio Solís, “El Buki”, a tierras catrachas.



La cita musical que tuvo lugar la noche del sábado 24 de noviembre en el parque de pelota Chochi Sosa de Tegucigalpa se vio abarrotada de fanáticos que decidieron cantarle al amor y a la vida junto a uno de los mejores y más influyentes cantautores mexicanos de todos los tiempos, quien esta vez regresó a Honduras como parte de su gira “Y la historia continúa”.



Una vez más el michoacano hizo sonar sus más emblemáticos temas “¿Adónde vamos a parar?”, “Si no te hubieras ido”, “Sigue sin mí”, “¿O me voy o te vas?”, “La venia bendita” y muchos otros que desde finales de los 90 ha interpretado dentro de su larga y exitosa carrera como solista.



Asimismo, recordó junto a la multitud las melodías que lo hicieron llegar al corazón de millones cuando a mediados de los 70 fungía como vocalista de la desaparecida agrupación Los Bukis. Dentro de estas destacaron “Tu cárcel”, “Cómo fui a enamorarme de ti”, “Adonde vayas”, “Yo te necesito” y “Mi mayor necesidad”.



La jornada que dio inicio una vez que el reloj marcó las 10:00 PM no concluyó hasta pasadas las 12:00 AM del siguiente día, cuando “El Buki” se encargó de conquistar nuevamente a todos aquellos que junto a él se encargaron de corear, aplaudir y exaltar las pistas más románticas y profundas que durante décadas han caracterizado su música.



Las lágrimas en los ojos de quienes lo veían y escuchaban en las diferentes localidades del popular estadio se vieron reflejadas a través de las pantallas que se situaban junto al escenario, demostrando que a pesar de los años el sentimiento que Solís ha despertado en sus seguidores, no descansa ni se esfuma bajo ninguna circunstancia.



A solo segundos de que el mexicano se despidiera del público, los gritos que solicitaban al menos una canción más lo hicieron dar vuelta atrás para dejar salir por su boca las palabras “Voy a hacer de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste... Ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti...”.