Brian May, guitarrista de Queen, pide el Oscar para Rami Malek por su papel como Freddie Mercury

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El músico y productor británico y mítico guitarrista de la banda Queen, Brian May, pidió se le otorgue el Oscar al actor Rami Malek, quien encarnara este 2018 al desaparecido Freddie Mercury en la película "Bohemian Rhapsody".



En una entrevista, en también doctor en astrofísica, manifestó que Malek "vivía en Freddie" y que por momentos comenzaron "a pensar que era el propio Freddie" cuando vieron su actuación en la película. "Hemos vivido con este proyecto durante nueve años y es increíble verlo tan bien", recalcó Brian May.



Rami Malek dice que se identificó con Freddie Mercury como inmigrante al abordar el papel del legendario vocalista de Queen para "Bohemian Rhapsody".

Rami Malek junto Gwilym Lee interpretando los papeles de Freddie Mercury y Brian May respectivamente, en el film Bohemian Rhapsody .





"Me dispuse a ser actor hace, no sé, más de una década. Creo que algo posiblemente ardía en nuestro interior. Tuvimos la aspiración de vivir nuestro sueño. Y tengo la oportunidad de hacer eso en este preciso momento", dijo Malek.



La actuación de Malek ha impresionado no solo a los fans, sino a los propios miembros de la banda. El actual vocalista de Queen, Adam Lambert, siente que el parecido entre ambos es asombroso.



"Me encanta el alma que le da al papel, la sensibilidad. Me encanta que la música de esta banda afecta a la gente de algún modo. Y lo sé de primera mano, tú sabes, estando de gira con ellos los últimos seis años", dijo Lambert.