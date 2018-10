El secreto mejor guardado de "El Señor de los Cielos"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -El actor que interpreta a "El Señor de los Cielos", Rafael Amaya, se siente avergonzado de sus inicios en el mundo de espectáculo según dijo Luis Fernanda, exintegrante del grupo musical Garibaldi y fundadora del grupo, en una entrevista al programa "Intrusos".



Y es que tras el anuncio del reecuentro del famoso grupo de los años 90, muchos de los exintegrantes ya dieron a conocer en las redes sociales el evento, menos uno, Rafael Amaya.



De interés: La rara enfermedad que contrajo Rafael Amaya



"A él no le gusta que digamos (que estuvo en el grupo)", aseguró Fernanda, mientras que la cantante Paola Toyos lo comparó con la canción de Thalía. "Él es como la canción de Thalía, si no me acuerdo no pasó...".



Rafael Amaya fue parte de la banda por dos años junto a Paola Toyos y Agustín Arana. Pero son pocas las personas que recuerdan está etapa del ahora famoso actor de la serie "El Señor de los Cielos".

Captura de pantalla de la entrevista con el grupo Garibaldi.







Aquí una entrevista con el grupo









Le puede interesar: Siete datos que no conocías de Rafael Amaya