Gerardo Torres: “Viajamos menos que los funcionarios en el segundo periodo de JOH”

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Gerardo Torres, exvicecanciller de Relaciones Exteriores, reconoció que realizó muchos viajes por el mundo en el periodo 2022-2026, pero aseguró que fueron menos en comparación con los que realizaron los funcionarios de Cancillería en el segundo periodo del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/como-es-vida-juan-orlando-hernandez-tras-recuperar-libertad-estados-unidos-BD30332939" target="_blank">expresidente Juan Orlando Hernández</a>.En entrevista con EL HERALDO Plus, Torres explicó que todos los años ellos hacían un informe de los alcances obtenidos en cada una de las misiones internacionales desarrolladas y los alcances que se habían obtenido.Dijo que algunas de sus salidas fueron porque Honduras debía mantener presencia en organismos internacionales, ya que al inicio del gobierno él tenía asignaciones relacionadas a las relaciones multilaterales, bilaterales y regionales.Después solo quedó a cargo de lo regional y bilateral, asignándole todo lo relacionado a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/celac-el-organismo-de-integracion-que-muere-NK29892429" target="_blank">Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)</a> y al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), por eso viajó mayormente en América Latina.Resaltó que Honduras tuvo cuatro presidencias pro tempore, entonces los viajes tenían que ver con la participación en mecanismos internacionales, con relaciones bilaterales y con hacer las consultas políticas.