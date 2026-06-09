Gerardo Torres: “Viajamos menos que los funcionarios en el segundo periodo de JOH”

Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Torres, exvicecanciller de Relaciones Exteriores, reconoció que realizó muchos viajes por el mundo en el periodo 2022-2026, pero aseguró que fueron menos en comparación con los que realizaron los funcionarios de Cancillería en el segundo periodo del expresidente Juan Orlando Hernández. En entrevista con EL HERALDO Plus, Torres explicó que todos los años ellos hacían un informe de los alcances obtenidos en cada una de las misiones internacionales desarrolladas y los alcances que se habían obtenido. Dijo que algunas de sus salidas fueron porque Honduras debía mantener presencia en organismos internacionales, ya que al inicio del gobierno él tenía asignaciones relacionadas a las relaciones multilaterales, bilaterales y regionales. Después solo quedó a cargo de lo regional y bilateral, asignándole todo lo relacionado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), por eso viajó mayormente en América Latina. Resaltó que Honduras tuvo cuatro presidencias pro tempore, entonces los viajes tenían que ver con la participación en mecanismos internacionales, con relaciones bilaterales y con hacer las consultas políticas.

314 Días Viajó el exvicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, es decir, casí alcanza un año realizando giras en diferentes países del mundo.

Dijo que le tocó representar a Honduras ante la Unión Europea (UE), en la Organización de Estados Americanos (OEA); asistió, además, con la expresidenta Xiomara Castro a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2024, fue a varios eventos de la Celac y a China a encuentros de economía. Al mismo tiempo explicó que la segunda vez que viajó a China no fue con fondos de Cancillería, porque era una reunión política entre el partido Libre con el Partido Comunista Chino, que fue en septiembre del año pasado.

Sobre el viaje a Rusia, cuando acompañaron una comitiva del Congreso Nacional, dijo que sí viajó con fondos de Cancillería, donde también andaba el exvicecanciller Carlos Antonio “Tony” García, con el fin de realizar consultas políticas. Sobre su constante permanencia en Venezuela, justificó que una vez asistió porque invitaron a la presidenta Xiomara Castro a un evento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), y ella lo delegó a él.

Mientras que en representación de la cancillería asistió dos veces, una vez por un tema de consultas políticas y otra vez para afirmar convenios y otras veces viajó como secretario del partido Libre.

Delegados

En el caso de la exvicecanciller Cindy Larissa Rodríguez, la delegaron a participar en muchas de las cumbres a las que ellos no podían asistir el excanciller Eduardo Enrique Reina, así como Javier Bu, quien posteriormente lo sustituyó. Cuando desde los países amigos invitaban a los cancilleres a eventos en Viena, Ginebra o Francia, casi siempre a quien delegaba era a Cindy, como al Convenio Mundial del Agua, que fue en Francia. Ella también fue a la firma de convenios con la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Italia, también estuvo en Sídney, cuando Honduras trajo un búnker de asistencia oncológica con el Instituto de Energía Nuclear que está en Viena. Justificó como logros obtenidos que nunca en la historia de Honduras se habían tenido cuatro presidencias pro tempore en un solo año. “Nosotros abrimos las relaciones con China, reactivamos un montón de relaciones que estaban olvidadas o no existían, ganamos OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) donde Honduras tiene todavía el secretario regional", aseguró Torres resaltó que se ganó la primera secretaría general de la Asociación de Estados del Caribe con Nohemí Espinosa.

También valoró que se firmaron convenios con un montón de países a nivel de infraestructura, de educación, de cultura y de turismo. Sobre por qué el Canciller Reina tiene más viajes a Estados Unidos, dijo que eso se explica porque una de las relaciones más prioritarias de la presidenta Castro fue con Estados Unidos, y a veces él priorizaba asistir a ese país y delegaba a los vicecancilleres a cubrir otras partes de la agenda. Afirmó que no es nada extraordinario que se muevan los cancilleres y vicecancilleres; además comparó con los cancilleres de los gobiernos de los expresidentes Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Ricardo Maduro Maduro

“Yo saqué un promedio hace unos dos años porque andaban con lo mismo de que viajamos un montón, y la verdad es que nosotros viajamos mucho menos de lo que se viajó el segundo periodo de Juan Orlando Hernández, era lo que yo atendía en mi escritorio", afirmó. Sobre por qué no delegaba funciones a embajadores u otro personal consular, defendió que “cuando usted mueve un canciller o un vicecanciller, le sube el nivel a la delegación, porque si tenía que firmar un acuerdo comercial o diplomático con Francia o Italia, por ejemplo, y mandaba al embajador, eso tiene un nivel, pero si es el vicecanciller, eso tiene otro nivel, la discusión es diferente, se pueden tomar otro tipo de decisiones".