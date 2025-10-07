Vuelve el bulo que atribuye a Bukele acusar de asesinato al gobierno en 2025

“Bukele le da una ARRASTRADA HISTÓRICA a Honduras”, dice el texto sobrepuesto en la entrada viral.

La secuencia ha sido compartida cientos de veces desde 5 de octubre. Pero, en realidad, es un video del 26 de noviembre de 2019, en el que Bukele criticó, entre otras cosas, la antecesora administración de Castro (la de Juan Orlando Hernández).

Pero es falso. La nueva publicación en TikTok ha sido compartida más de 6,900 veces. EH Verifica ya había desmentido este contenido en octubre de 2024.

Tegucigalpa, Honduras.- Un video del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a circular en redes sociales —ahora atribuido al 5 de octubre de 2025— con la falsa afirmación de que dijo que el gobierno de Xiomara Castro “tiene que matar gente para poder sostenerse en el poder”.

El video viral muestra a Bukele frente a un atril de pie, diciendo: “El gobierno tiene que matar gente para poder sostenerse en el poder. Eso pasa ahí, a la par, en Honduras”.

La publicación también muestra imágenes de la presidenta Xiomara Castro junto al mandatario venezolano Nicolás Maduro y personas protestando.

Pero Bukele no expresó tales palabras el 5 de octubre de 2025, como lo confirma un rastreo en internet.

Una revisión en el perfil de Facebook del mandatario Nayib Bukele permitió encontrar un video que muestra el discurso que dio el salvadoreño ante la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La secuencia, que fue difundida el 26 de noviembre de 2019, corresponde a un día antes (25), indica la descripción de la entrada.

A partir del minuto 2:05 se pueden escuchar exactamente las mismas palabras de Bukele que usa la desinformación como si fueran actuales.

Una pesquisa adicional en Google con los términos “Nayib Bukele + discurso + ENADE” encontró el mismo video de la intervención en las otras plataformas de redes del mandatario (1).

Un miembro de la Secretaría de Comunicaciones de El Salvador confirmó a EH Verifica que, en efecto, el video es de 2019 y agregó que Bukele no ha emitido en 2025 críticas al gobierno de Xiomara Castro.

Por lo tanto, el video en el que Bukele dice que “el gobierno tiene que matar gente para poder sostenerse en el poder. Eso pasa ahí, a la par, en Honduras”, no es de octubre de 2025, sino de noviembre de 2019. La crítica fue a la administración de Juan Orlando Hernández, no a la de Xiomara Castro.