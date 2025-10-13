Este video que muestra un río desbordado no es en Honduras, sino en México

Tegucigalpa, Honduras.- Circula por las redes sociales un video que muestra un río desbordado, con agua turbia, cargada de lodo y escombros que corren con fuerza, con la afirmación de que ese momento fue grabado en Honduras producto de la actual crisis por lluvias. Sin embargo, es falso. El video corresponde a un hecho ocurrido en el estado de Hidalgo, México, el 10 de octubre de 2025. "Temporada lluviosa deja luto y destrucción en Honduras. Al menos siete personas han muerto y casi 2,000 familias resultaron damnificadas por las intensas lluvias que azotan el país", dice literalmente parte de una publicación de Facebook, visualizada más de 800 veces.

El gobierno de Honduras declaró , mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos, con especial atención en el Distrito Central, tras los daños provocados por las recientes lluvias. Al menos 11 personas han fallecido y 10,491 han sido afectadas por las intensas lluvias que azotan a Honduras, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Video de México