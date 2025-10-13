El video del carro arrastrado por una corriente fue grabado en Tailandia en agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que muestra cómo un vehículo es arrastrado por la corriente de un río crecido no fue grabado durante la actual emergencia por lluvias que vive el país, al contrario de lo que afirman publicaciones compartidas miles de veces desde el 10 de octubre de 2025.

En realidad, son imágenes que muestran daños causados en Tailandia por el paso de la tormenta tropical Kajiki, a finales de agosto de este año. La secuencia también se ha vinculado a México en algunas publicaciones.

"Esto está difisil", dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok, compartida más de 1,200 veces, en la que se escucha la cortina de un canal de televisión hondureño.