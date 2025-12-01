Es falso el afiche de Libre sobre convocatoria para “defender el voto” en Tegucigalpa este 1 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​Una publicación difundida en redes sociales y cadenas de WhatsApp comparte un supuesto afiche del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que se anuncia una manifestación para “defender el triunfo” este 1 de diciembre a la 1:00 de la tarde en Tegucigalpa.

Sin embargo, el arte gráfico es falso. Una revisión realizada en las cuentas oficiales del partido Libre y de su candidata presidencial, Rixi Moncada, no muestra ninguna convocatoria de este tipo para el día posterior a las elecciones generales.

“Libre convoca movilización en Tegucigalpa para “defender el triunfo” este 1 de diciembre. El partido Libre anunció una gran movilización nacional en Tegucigalpa para este lunes 1 de diciembre a la 1:00 PM, convocando a su militancia a reunirse en el Bulevar Centroamérica”, dice textualmente la publicación de Facebook, compartida más de 400 veces desde el 30 de noviembre de 2025.