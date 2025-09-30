La presidenta Xiomara Castro no gritó “viva Juan Orlando Hernández” el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circula un video que muestra a la presidenta Xiomara Castro gritando “viva Juan Orlando Hernández”, su antecesor.
Se trata de un bulo. En realidad, la secuencia, que corresponde a la celebración de los desfiles patrios del 15 de septiembre, fue editada para hacer parecer que ella exclama eso.
"Buenos personajes, tiene Honduras?", dice literalmente una publicación de Facebook, compartida más de 570 veces desde el 28 de septiembre.
Video editado
Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma del video dirigió a una transmisión en vivo de Canal 8 en YouTube, del 15 septiembre de 2025.
Las imágenes muestran a Castro justo como lo hacen las publicaciones virales: de ropa blanca y frente a un atril, en el Estadio Nacional de la capital hondureña.
La mandataria sí mencionó a Juan Orlando Hernández, pero fue para criticar por el narcotráfico y sobre su condena de 45 años en Estados Unidos.
A partir del minuto 6:16:25 se puede escuchar a Castro criticando al expresidente JOH, conocido así por las siglas de su nombre.
En conclusión, Xiomara Castro no dijo “viva Juan Orlando Hernández”. En realidad, el video fue editado.