La presidenta Xiomara Castro no gritó “viva Juan Orlando Hernández” el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circula un video que muestra a la presidenta Xiomara Castro gritando “viva Juan Orlando Hernández”, su antecesor.

Se trata de un bulo. En realidad, la secuencia, que corresponde a la celebración de los desfiles patrios del 15 de septiembre, fue editada para hacer parecer que ella exclama eso.

"Buenos personajes, tiene Honduras?", dice literalmente una publicación de Facebook, compartida más de 570 veces desde el 28 de septiembre.