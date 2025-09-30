  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

La presidenta Xiomara Castro no gritó “viva Juan Orlando Hernández” el 15 de septiembre

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

En realidad se trata de un video que fue editado para parecer que ella sí dijo eso

  • 30 de septiembre de 2025 a las 15:52
La presidenta Xiomara Castro no gritó “viva Juan Orlando Hernández” el 15 de septiembre

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 30 de septiembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Por las redes sociales circula un video que muestra a la presidenta Xiomara Castro gritando “viva Juan Orlando Hernández”, su antecesor.

Se trata de un bulo. En realidad, la secuencia, que corresponde a la celebración de los desfiles patrios del 15 de septiembre, fue editada para hacer parecer que ella exclama eso.

"Buenos personajes, tiene Honduras?", dice literalmente una publicación de Facebook, compartida más de 570 veces desde el 28 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación en Facebook hecha el 30 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación en Facebook hecha el 30 de septiembre de 2025.

 (Imagen: Facebook )

Video editado

Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma del video dirigió a una transmisión en vivo de Canal 8 en YouTube, del 15 septiembre de 2025.

Las imágenes muestran a Castro justo como lo hacen las publicaciones virales: de ropa blanca y frente a un atril, en el Estadio Nacional de la capital hondureña.

La mandataria sí mencionó a Juan Orlando Hernández, pero fue para criticar por el narcotráfico y sobre su condena de 45 años en Estados Unidos.

A partir del minuto 6:16:25 se puede escuchar a Castro criticando al expresidente JOH, conocido así por las siglas de su nombre.

En conclusión, Xiomara Castro no dijo “viva Juan Orlando Hernández”. En realidad, el video fue editado.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias