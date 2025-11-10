Mañana será el conversatorio “Desmontando la desinformación” organizado por EL HERALDO en la UJCV

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana martes 11 de noviembre, la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) será sede del conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis y reflexión organizada por EH Verifica.
El evento se desarrollará de 9:30 a 11:30 de la mañana en el auditorio 3 de la UJCV y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan a nivel nacional para fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización digital en las aulas universitarias.
Durante la actividad se abordarán tres módulos principales: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas, con el propósito de brindar herramientas para detectar y enfrentar la manipulación informativa en redes sociales.
Panel de expertos
El conversatorio contará con la participación de Carlos Girón, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; José Quezada, coeditor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Paola Ávila, encargada de educación mediática de ambos equipos; Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización de EL HERALDO y LA PRENSA; y Eduardo Domínguez, editor de EH Plus y LA PRENSA Premium.
La moderación estará a cargo de Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA, quien guiará la conversación y la interacción con el público estudiantil.
Compromiso académico y ciudadano
El encuentro busca fortalecer la alianza entre la academia y los medios de comunicación para construir una ciudadanía más informada y resistente a la manipulación a semanas de las elecciones generales hondureñas.
El conversatorio “Desmontando la desinformación” será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de EL HERALDO con el apoyo de GO TV, y contará con cobertura multimedia en las redes de Grupo OPSA.