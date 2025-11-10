  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

Mañana será el conversatorio “Desmontando la desinformación” organizado por EL HERALDO en la UJCV

El evento reunirá a periodistas, académicos y estudiantes para analizar el impacto de la desinformación en el proceso electoral hondureño

  • 10 de noviembre de 2025 a las 18:55
Mañana será el conversatorio “Desmontando la desinformación” organizado por EL HERALDO en la UJCV

El evento se desarrollará de 9:30 a 11:30 de la mañana en el auditorio 3 de la UJCV.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana martes 11 de noviembre, la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) será sede del conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis y reflexión organizada por EH Verifica.

El evento se desarrollará de 9:30 a 11:30 de la mañana en el auditorio 3 de la UJCV y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan a nivel nacional para fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización digital en las aulas universitarias.

Durante la actividad se abordarán tres módulos principales: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas, con el propósito de brindar herramientas para detectar y enfrentar la manipulación informativa en redes sociales.

Panel de expertos

El conversatorio contará con la participación de Carlos Girón, editor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; José Quezada, coeditor de EH Verifica y LA PRENSA Verifica; Paola Ávila, encargada de educación mediática de ambos equipos; Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización de EL HERALDO y LA PRENSA; y Eduardo Domínguez, editor de EH Plus y LA PRENSA Premium.

La moderación estará a cargo de Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA, quien guiará la conversación y la interacción con el público estudiantil.

Compromiso académico y ciudadano

El encuentro busca fortalecer la alianza entre la academia y los medios de comunicación para construir una ciudadanía más informada y resistente a la manipulación a semanas de las elecciones generales hondureñas.

El conversatorio “Desmontando la desinformación” será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de EL HERALDO con el apoyo de GO TV, y contará con cobertura multimedia en las redes de Grupo OPSA.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias