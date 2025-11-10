Mañana será el conversatorio “Desmontando la desinformación” organizado por EL HERALDO en la UJCV

Tegucigalpa, Honduras.- Mañana martes 11 de noviembre, la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) será sede del conversatorio “Desmontando la desinformación”, una jornada de análisis y reflexión organizada por EH Verifica.

El evento se desarrollará de 9:30 a 11:30 de la mañana en el auditorio 3 de la UJCV y forma parte del programa de educación mediática que ambos medios impulsan a nivel nacional para fortalecer el pensamiento crítico y la alfabetización digital en las aulas universitarias.

Durante la actividad se abordarán tres módulos principales: deepfakes y contenido sintético, desinformación electoral y elecciones: cómo estamos y cómo vamos a las urnas, con el propósito de brindar herramientas para detectar y enfrentar la manipulación informativa en redes sociales.