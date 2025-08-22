Maduro no dijo que entregará la presidencia a Edmundo González: el video está manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negocia ceder el mandato a Edmundo González a cambio de la liberación de cargos de corrupción y su exilio en Rusia. A modo de prueba, se incluye un fragmento de una entrevista del mandatario.

Sin embargo, la declaración es falsa. El clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia corresponde a una entrevista de el 11 de octubre de 2023, cuando Maduro aseguraba que Jesucristo "era palestino y fue crucificado por el Imperio Español, sin mencionar a Edmundo González ni Rusia.

"Me comprometo entregar al poder a Edmundo González si me dejan escapar a Rusia con mi familia y sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción", se escucha en la grabación de una publicación de TikTok compartida el 12 de agosto de 2025, que suma más de 1,3 millones de visualizaciones.