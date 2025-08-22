  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking

Maduro no dijo que entregará la presidencia a Edmundo González: el video está manipulado con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Maduro nunca mencionó a Edmundo González ni a Rusia: el video es de 2023 y fue manipulado con inteligencia artificial

  • 22 de agosto de 2025 a las 16:23
Maduro no dijo que entregará la presidencia a Edmundo González: el video está manipulado con IA

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de agosto de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negocia ceder el mandato a Edmundo González a cambio de la liberación de cargos de corrupción y su exilio en Rusia. A modo de prueba, se incluye un fragmento de una entrevista del mandatario.

Sin embargo, la declaración es falsa. El clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia corresponde a una entrevista de el 11 de octubre de 2023, cuando Maduro aseguraba que Jesucristo "era palestino y fue crucificado por el Imperio Español, sin mencionar a Edmundo González ni Rusia.

"Me comprometo entregar al poder a Edmundo González si me dejan escapar a Rusia con mi familia y sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción", se escucha en la grabación de una publicación de TikTok compartida el 12 de agosto de 2025, que suma más de 1,3 millones de visualizaciones.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de agosto de 2025.

 (Imagen: TikTok)

El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar la organización de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles.

Ese mismo mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra con 4,000 soldados en el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico.

Video manipulado

Una búsqueda inversa con un fotograma clave condujo a una nota del medio mexicano La Replica de Quintana Roo, publicada el 11 de octubre de 2023, titulada: “Nicolás Maduro afirmó que ‘Jesucristo fue un joven palestino’; le llueven críticas”.

La nota contiene un enlace al perfil verificado de Alerta Mundial en X, que dirige al mismo video que estamos verificando. El clip de 2:04, no evidencia que Maduro mencione a Edmundo González ni a Rusia.

Al analizar el audio con la herramienta Hiya, especializada en detectar voces generadas con IA, se obtuvo una puntuación de 54/100, lo que indica una alta probabilidad de que se trate de un deepfake.

Captura de pantalla al resultado de Hiya sobre el análisis del audio.

Captura de pantalla al resultado de Hiya sobre el análisis del audio.

 (Imagen: Hiya Deepfake Voice Detector)

Asimismo, un análisis visual muestra la anomalía entre la sincronización de los labios y voz de Maduro, lo que respalda la manipulación digital.

En conclusión, el video en el que Nicolás Maduro asegura que entregará la presidencia a Edmundo González a cambio de su salida a Rusia es falso.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias