Maduro no dijo que entregará la presidencia a Edmundo González: el video está manipulado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que supuestamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negocia ceder el mandato a Edmundo González a cambio de la liberación de cargos de corrupción y su exilio en Rusia. A modo de prueba, se incluye un fragmento de una entrevista del mandatario.
Sin embargo, la declaración es falsa. El clip fue manipulado con inteligencia artificial (IA). La secuencia corresponde a una entrevista de el 11 de octubre de 2023, cuando Maduro aseguraba que Jesucristo "era palestino y fue crucificado por el Imperio Español, sin mencionar a Edmundo González ni Rusia.
"Me comprometo entregar al poder a Edmundo González si me dejan escapar a Rusia con mi familia y sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción", se escucha en la grabación de una publicación de TikTok compartida el 12 de agosto de 2025, que suma más de 1,3 millones de visualizaciones.
El 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar la organización de narcotráfico conocida como Cártel de los Soles.
Ese mismo mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra con 4,000 soldados en el mar Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una operación contra el narcotráfico.
Video manipulado
Una búsqueda inversa con un fotograma clave condujo a una nota del medio mexicano La Replica de Quintana Roo, publicada el 11 de octubre de 2023, titulada: “Nicolás Maduro afirmó que ‘Jesucristo fue un joven palestino’; le llueven críticas”.
La nota contiene un enlace al perfil verificado de Alerta Mundial en X, que dirige al mismo video que estamos verificando. El clip de 2:04, no evidencia que Maduro mencione a Edmundo González ni a Rusia.
Al analizar el audio con la herramienta Hiya, especializada en detectar voces generadas con IA, se obtuvo una puntuación de 54/100, lo que indica una alta probabilidad de que se trate de un deepfake.
Asimismo, un análisis visual muestra la anomalía entre la sincronización de los labios y voz de Maduro, lo que respalda la manipulación digital.
En conclusión, el video en el que Nicolás Maduro asegura que entregará la presidencia a Edmundo González a cambio de su salida a Rusia es falso.