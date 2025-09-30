Ley Electoral permite votar en plancha, individual o cruzado a nivel diputados, pero no impone modalidad

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, aseguró públicamente que la Ley Electoral obliga a votar en plancha.
"Mis partidarios de Libertad y Refundación, voten en plancha porque así nos lo exige la Ley Electoral", afirmó (desde el minuto 1:30:42 del siguiente video).
Sin embargo, esta afirmación es falsa. La Ley Electoral de Honduras no impone esa modalidad de votación. El voto en plancha es una opción válida, pero no es obligatoria. El marco legal también reconoce el voto individual o cruzado, lo que permite al elector elegir libremente cómo ejercer su derecho al sufragio.
EH Verifica consultó a Marco Eliud Girón para obtener una aclaración, pero no recibió respuesta al cierre de este fact-check.
No es una obligación
El artículo 275 de la Ley Electoral, referente a la calificación de papeletas en el nivel electivo de diputados, establece lo siguiente:
"Válida es aquella (papeleta) en la cual la cantidad de marcas colocadas por el elector, ya sea individualmente o en línea o raya continua, no exceda el total de candidatos a elegir por el departamento respectivo", establece.
Este artículo permite el voto en plancha solo para el nivel de diputados, pero no lo impone como norma obligatoria.
Las papeletas serán válidas si contienen marcas individuales o continuas —siempre que no superen el número total de diputados a elegir en el departamento correspondiente.
Augusto Aguilar, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aclaró que la actual legislación solo habilita el voto en plancha, pero no lo exige.
"Quedó como una alternativa para ejercer los principios de la democracia y que las personas tengan la libertad de votar por quienes consideran más idóneos", expresó.
En conclusión, la afirmación del diputado Girón es falsa. La Ley Electoral permite el voto en plancha, pero también reconoce el voto individual y cruzado. El electorado tiene la libertad plena de elegir la modalidad que considere más adecuada para expresar su voluntad.