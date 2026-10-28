Sí, homicidios bajaron de 8.3 a 6.4 diarios tras medidas de seguridad, como afirma Kilvett Bertrand

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional Kilvett Bertrand afirmó que Honduras registró una disminución de casi dos puntos en los homicidios tras la entrada en vigor de las reformas penitenciarias aprobadas en septiembre de 2026.

“Hemos recibido información de que ha existido ya un descenso importante de entre casi dos puntos en el país desde que ingresaron o desde que entraron en vigor estas reformas”, aseguró (en esta nota de EL HERALDO).

La afirmación es verdadera. Un análisis publicado por EL HERALDO Plus el 28 de octubre de 2026 , elaborado a partir de registros preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), confirmó que el promedio diario de homicidios disminuyó de 8.3 a 6.4 después de la aplicación de las nuevas medidas de seguridad.

La diferencia entre los promedios publicados equivale a 1.9 homicidios diarios menos.

Las declaraciones de Bertrand surgen en el contexto de la implementación de varias disposiciones anunciadas por el gobierno de Nasry Asfura durante septiembre de 2026, orientadas al combate de las estructuras criminales y al fortalecimiento del sistema penitenciario.

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El 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y el denominado Cartel del Diablo.

Posteriormente, el 21 de septiembre, las autoridades pusieron en marcha el Plan Escudo de Honduras, una estrategia de seguridad que contempla operativos focalizados contra integrantes de organizaciones criminales.

El 26 de septiembre entró en vigor la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que establece nuevas disposiciones sobre las condiciones de reclusión de integrantes de estas estructuras.

EH Verifica preguntó a Bertrand por la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.