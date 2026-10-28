Captura de supuesto artículo sobre atropello de Eduardo Maldonado no es de LA PRENSA​​​​​​

Tegucigalpa. Honduras.- Circula en WhatsApp un supuesto artículo atribuido a LA PRENSA que informa que Eduardo Maldonado, director de HCH, habría sido atropellado cuando salía de una radio en Tegucigalpa.
El contenido asegura que un vehículo embistió al comunicador y huyó del lugar sin detenerse.
Sin embargo, LA PRENSA no publicó esa noticia y HCH desmintió el supuesto hecho en su noticiero matutino del 27 de octubre. Además, una revisión de los artículos firmados por el periodista Elvis Mendoza en la fecha indicada no permitió localizar la publicación.
“Ataque a Eduardo Maldonado: un carro lo embistió a la salida de la radio y se dio a la fuga”, es el presunto título que aparece en la captura de pantalla que circula en WhatsApp.
Artículo falso
Una búsqueda en el sitio oficial de LA PRENSA y en los resultados indexados por Google, con palabras clave como “Eduardo Maldonado + atropellado + LA PRENSA”, no permitió localizar ninguna publicación del periódico que corresponda al artículo atribuido.
También se revisaron las publicaciones firmadas por Elvis Mendoza el 25 de octubre de 2026, sin encontrar la supuesta noticia. Aunque la imagen utiliza su nombre como autor, no hay registros que permitan atribuirle esa publicación.
Además, el contenido presenta inconsistencias respecto al formato habitual de las notas de LA PRENSA y la captura no incluye un enlace a una noticia auténtica que respalde el relato.
La verificación fue reforzada con una fuente directa: un editor de LA PRENSA confirmó que el medio no publicó el artículo.
Por lo tanto, la publicación que atribuye a LA PRENSA una noticia sobre un presunto atropello de Eduardo Maldonado, director de HCH, no corresponde a un artículo publicado por ese medio.