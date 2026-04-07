Rixi Moncada erró cifras sobre impuestos a combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que “por cada galón de combustible que paga el pueblo, el gobierno recibe 26.47 lempiras por la gasolina súper, 22.02 por la regular y 11.84 por el diésel”. Sus declaraciones se pueden escuchar desde el segundo siete del siguiente video:

No obstante, las cifras mencionadas por Moncada son inexactas. Datos oficiales de abril de 2026, vigentes a la fecha de su afirmación, indican que la carga tributaria era de 26.36 lempiras para la gasolina súper, 21.93 para la gasolina regular y 11.83 para el diésel. EH Verifica solicitó comentarios a Moncada sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Cifras inexactas

En Honduras, el gobierno obtiene ingresos de los combustibles mediante una estructura tributaria incorporada en el precio final por galón que pagan directamente los consumidores. Cada vez que una persona compra gasolina superior, regular o diésel, una parte de ese pago corresponde a tributos como el Impuesto sobre Ventas (ISV) y gravámenes específicos aplicados a los derivados del petróleo, recursos que recauda el Estado. Estos ingresos pasan a formar parte del presupuesto público y sirven para financiar gasto estatal, incluida infraestructura, subsidios y otras obligaciones del Estado. A abril de 2026, los combustibles en Honduras incorporan una carga tributaria compuesta principalmente por el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), además del ISV incluido en el precio final. Cabe precisar que en 2022, mediante el Decreto 3-2022, el gobierno de Xiomara Castro ordenó una reducción temporal de impuestos a los combustibles en Honduras ante el aumento de los precios internacionales del petróleo, impulsado por la recuperación económica posterior a la pandemia de covid-19 y por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con ese marco, para abril de 2026 los impuestos específicos a los combustibles se sitúan en 0.9949 dólares por galón para la gasolina superior, 0.8276 dólares para la gasolina regular y 0.4466 dólares para el diésel. Esta estructura se mantiene tras los ajustes aplicados desde 2022, cuando se redujo temporalmente la carga tributaria para mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles. Con un tipo de cambio de 26.50 lempiras por dólar, esos valores equivalen a 26.36 lempiras por galón en la gasolina superior, 21.93 lempiras en la gasolina regular y 11.83 lempiras en el diésel. Sin embargo, la afirmación atribuida a Rixi Moncada requiere mayor precisión documental y fuente expresa dentro del texto. Con la información presentada, la verificación sostiene que los montos mencionados no coinciden con los datos oficiales disponibles sobre la carga tributaria por galón.

Pequeñas diferencias