El incremento presupuestario de 2022 es el más alto en cifras, pero no en porcentaje

Tegucigalpa, Honduras.- Julio Raudales, exministro de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa y economista, afirmó que, durante el primer año del gobierno de Xiomara Castro, el Presupuesto General tuvo el mayor incremento registrado en la historia. Explicó que, mientras los presupuestos aumentaban en promedio un 7% en esos años, en 2022 creció un 25%. “El primer año de esta administración, el 2022, se distingue por tener el incremento presupuestario más elevado en la historia de Honduras. Entre el 2000 y el año 2021 los incrementos presupuestarios eran de alrededor en promedio de un 7% (...) y en el 2022 subió 25%" (sus declaraciones se pueden escuchar a partir del minuto 7:57 del siguiente video).

Sin embargo, su afirmación es engañosa porque mezcla datos correctos e incorrectos. En términos absolutos, el presupuesto aprobado en 2022 pasó de 308,233.6 millones a 369,248.3 millones de lempiras, un incremento de 61,014.7 millones, siendo la cifra de aumento más alta. No obstante, si se mide en porcentaje, el mayor aumento corresponde a 2016, con un 21.26%, superior al 19.80% de 2022, no un 25%. Consultado por EH Verifica, Raudales aseguró que "el presupuesto aprobado por la nueva administración en marzo 2022 fue de 369,248.3 millones, porcentaje de incremento 28.2%".

2016: mayor incremento porcentual

El Presupuesto General de Egresos e Ingresos ha mostrado incrementos en diferentes períodos. Un análisis de los datos desde 2010 hasta 2025 (disponibles en informes de la Secretaría de Finanzas) revelan fluctuaciones en valores reales y porcentuales años con año superior al 10% y no un promedio del 7%. En 2010, el presupuesto pasó de 68,230 a 73,608.9 lempiras, con un aumento nominal de 5,378.9 lempiras, equivalente a un 7.89%. A partir de ese año, los incrementos fueron en general crecientes y cambiantes. El año 2016 destacó por tener el mayor incremento porcentual registrado en este período, con un crecimiento del 21.26%, correspondiente a un aumento nominal de más de 43,858 millones de lempiras. Este incremento refleja un aumento significativo en el gasto público durante ese año.

2022: mayor aumento en valores

El 2022 sí fue el que presentó el mayor aumento nominal absoluto en la historia reciente del país, con un incremento de 61,014.7 millones de lempiras, llevando el presupuesto aprobado de 308,233.6 millones a 369,248.3 millones. Este crecimiento representa un 19.80% más que el año anterior. En 2020, el presupuesto mostró un incremento considerable, creciendo un 17.60% con un aumento nominal de cerca de 49,683 millones de lempiras, reflejando los ajustes presupuestarios en respuesta a la emergencia sanitaria de la pandemia de covid-19. La economista Liliana Castillo, confirmó que el aumento del presupuesto del 2022 fue el más extenso en valores reales, “argumentando la existencia de una pandemia, impactos negativos en los sectores productivos y sociales y una crisis fiscal y financiera sin precedentes”. “Fue un aumento bastante considerable el del año 2022 y ya tenían la autorización para ese financiamiento. Es importante mencionar que en ese año se inició con el subsidio a la energía para los consumidores de menos de 150kw, además se dio subsidio a los combustibles”, agregó la experta. Los años posteriores, 2023, 2024 y 2025, muestran una desaceleración en el aumento presupuestario, con incrementos nominales y porcentuales menores. A continuación la tabla: