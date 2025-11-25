Honduras no ha accedido a fondos de la Cuenta del Milenio pese a ser elegible

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que Honduras “aprobó la Cuenta del Milenio tras 16 años”. Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Honduras fue declarada elegible por la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) gracias a un cambio metodológico en el proceso de selección, pero aún no ha aprobado un compacto, no ha recibido fondos, ni existe un proyecto oficial en curso.

Ser elegible significa únicamente que el país puede iniciar conversaciones formales y análisis técnicos con la MCC para, en el futuro, optar a la firma de un compacto de inversión. EH Verifica solicitó una aclaración al funcionario sobre su declaración, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Elegible por cambio de metodología

Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) en la revisión correspondiente a agosto de 2025. Sin embargo, este resultado no implica que el país haya "aprobado" formalmente la Cuenta del Milenio, ya que la MCC exige requisitos adicionales para avanzar en ese proceso. Para este período, la Junta Directiva de la MCC incluyó a Honduras como país elegible para iniciar el proceso, lo cual marca un primer paso, pero no significa que el país haya aprobado un compacto, recibido fondos asignados o tenga un proyecto oficial en marcha. Según la MCC, un país es considerado elegible si cumple al menos 11 de los 22 indicadores, aprueba el indicador de Libertad Personal y supera el de Control de la Corrupción o el de Responsabilidad Gubernamental. Honduras no aprobó el indicador de Control de la Corrupción, pero sí el de Responsabilidad Gubernamental, lo que permitió su inclusión como país elegible, gracias a avances observables en otros indicadores. Para que Honduras pueda aprobar un compacto con la MCC, deberá negociar un proyecto, cumplir con exigencias técnicas, demostrar avances verificables y obtener la aprobación formal de la Junta Directiva, un proceso en el que todavía no se encuentra. La elegibilidad solo habilita el inicio de estudios, análisis y negociaciones técnicas. El economista Henry Rodríguez explicó que se debe esperar la próxima reunión de la Junta Directiva de la MCC para conocer si Honduras será incluida formalmente en el programa. "Hasta diciembre se reúne la Junta Directiva de la MCC para seleccionar a los países, pero si cumple con los criterios de elegibilidad", enfatizó Rodríguez.

Acceder a fondos, otro proceso

Para ser considerado en la Cuenta del Milenio, un país debe ser evaluado por la MCC mediante 22 indicadores que miden aspectos como gobernanza, libertades económicas e inversión en las personas. Para avanzar en el proceso, la nación evaluada debe aprobar al menos 11 de estos indicadores y, de forma obligatoria, superar los denominados “obstáculos duros”: el de libertad personal y al menos uno de gobernanza (ya sea control de la corrupción o rendición de cuentas). Si no cumple alguno de estos requisitos, queda automáticamente excluido. La Junta Directiva de la MCC también examina el contexto político, la trayectoria de reformas y el compromiso del país con la democracia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Incluso si un país aprueba los indicadores, la Junta evalúa si existen oportunidades de inversión que impulsen el crecimiento económico y si hay disponibilidad de fondos para respaldar un pacto. Solo tras cumplir estos criterios, la Junta puede declarar a un país como elegible. No obstante, esta elegibilidad no implica el acceso inmediato a los recursos: ser elegible únicamente permite iniciar estudios técnicos y negociaciones para un posible compacto. El desembolso real de fondos ocurre únicamente cuando la Junta aprueba formalmente dicho compacto, un proceso que puede tardar meses y requiere que el país mantenga sus indicadores clave, especialmente los relacionados con libertades y corrupción. En conclusión, la afirmación de Octavio Pineda es engañosa. Honduras sí es elegible para la Cuenta del Milenio, lo cual le permite iniciar negociaciones técnicas para un futuro proyecto, pero no ha recibido fondos ni ha firmado un acuerdo formal con la MCC. La elegibilidad indica que Honduras cumple los requisitos mínimos, pero aún debe superar varias etapas de revisión y negociación antes de acceder a los recursos del programa.

¿Qué es la Cuenta del Milenio?