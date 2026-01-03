  1. Inicio
Es falsa la publicación de X atribuida a Jorge Aldana en solidaridad con Maduro

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El alcalde capitalino aclaró a EH Verifica que se trata de desinformación y que el mensaje no es de su autoría

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 15:20
Captura de pantalla a un contenido que circula en WhatsApp el 3 de enero de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en la que condena la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

No obstante, el contenido es falso. Aldana confirmó a EH Verifica que el mensaje viralizado en la captura de pantalla no corresponde a su autoría.

"Condenamos enérgicamente el ataque contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresamos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro", se lee literalmente en la captura de pantalla que presuntamente muestra una entrada en X de Aldana y que ha sido compartida en grupos de WhatsApp.

Y continúa: “La refundación y el socialismo en América Latina no se detienen con agresiones. Honduras, como ha señalado el comandante Manuel Zelaya, está dispuesta a ser territorio de diálogo, dignidad y refugio para los líderes del proyecto bolivariano”.

Captura de pantalla a un contenido que circula en WhatsApp hecha el 3 de enero de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

En la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar a gran escala en Venezuela que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron retirados del país.

La acción ha generado reacciones globales tanto de condena como de apoyo, y una fuerte tensión regional e internacional.

Publicación falsa

Una búsqueda en la cuenta oficial de Aldana en X no localizó el supuesto posteo que usuarios han viralizado en las redes.

EH Verifica también revisó las otras cuentas oficiales de Aldana sin encontrar declaraciones realizadas acerca del reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Una pesquisa en Google de las declaraciones textuales del posteo no arrojó resultados que respalden su autenticidad ni evidencia de que hayan sido publicadas por medios de comunicación confiables.

Contactado por EH Verifica, el alcalde Aldana desmintió el contenido y aclaró que no fue publicado en su cuenta ni emitido por él.

Como lo ha explicado en otras ocasiones EH Verifica, esta técnica de desinformación consiste en manipular el código HTML de una publicación auténtica para alterar su contenido, lo que permite cambiar el texto original y presentar información falsa como si fuera legítima.

Por lo tanto, se trata de una publicación falsa. Jorge Aldana desmintió el mensaje que se le atribuye falsamente en referencia al ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

Ver más
