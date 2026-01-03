Es falsa la publicación de X atribuida a Jorge Aldana en solidaridad con Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en la que condena la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

No obstante, el contenido es falso. Aldana confirmó a EH Verifica que el mensaje viralizado en la captura de pantalla no corresponde a su autoría.

"Condenamos enérgicamente el ataque contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y expresamos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro", se lee literalmente en la captura de pantalla que presuntamente muestra una entrada en X de Aldana y que ha sido compartida en grupos de WhatsApp.

Y continúa: “La refundación y el socialismo en América Latina no se detienen con agresiones. Honduras, como ha señalado el comandante Manuel Zelaya, está dispuesta a ser territorio de diálogo, dignidad y refugio para los líderes del proyecto bolivariano”.