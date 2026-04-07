Welsy Vásquez no afirmó que la población deba aguantar los altos precios

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales atribuye a Welsy Vásquez, delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, una supuesta declaración en la que afirma que la prioridad de la población es mantenerse unida y soportar la crisis de los precios. El arte que despliega el contenido viral adjudica la frase: “Aquí lo más importante es que sacamos el comunismo y nada vale más que eso”. Sin embargo, se trata de una cita falsa. Una revisión en medios de comunicación no arrojó resultados que evidencien que Welsy Vásquez haya pronunciado esa supuesta afirmación. Además, la imagen utilizada en el arte no corresponde a una declaración reciente. La fotografía proviene de una entrevista de Vásquez grabada en 2019, por lo que fue reutilizada fuera de contexto para dar apariencia de autenticidad a una frase sin sustento. “HOY MAS QUE NUNCA TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS, AGUANTAR Y HECHARNOS AL LOMO LA CRISIS DE PRECIOS, AQUI LOS MAS IMPORTANTE ES QUE ES QUE SACAMOS AL COMUNISMO Y NADA VALE MAS QUE ESO”, se lee literalmente en la pieza, compartida decenas de veces desde el 4 de abril.

Los nuevos precios de los combustibles entraron en vigencia en Honduras desde el lunes 6 de abril, con aumentos que golpean con mayor fuerza al kerosene y al diésel. En Tegucigalpa, el kerosene registra el mayor incremento, con una subida de 13.31 lempiras, hasta alcanzar los 138.98 por galón. Le sigue el diésel, que aumenta 10.33 y pasa a costar 128.42. La gasolina superior sube 6.59 y se cotiza en 134.07 por galón. La gasolina regular, aunque mantiene subsidio del gobierno al igual que el diésel, también reporta un incremento de 6.02 lempiras. En el texto original se consigna que queda en 134.07, por lo que ese dato debe verificarse antes de publicación, debido a que coincide con el precio señalado para la gasolina superior. En San Pedro Sula la tendencia es similar. El kerosene aumenta 12.91 y alcanza un precio de 134.48 por galón. El diésel sube 9.90, hasta 124.35. La gasolina superior registra un alza de L6.20 y llega a 129.63, mientras la regular incrementa 5.61 y se ubica en 114.08. Este nuevo ajuste se produce tras la finalización de la Semana Santa y prolonga una racha de varias semanas consecutivas de incrementos en los carburantes. El impacto de estas alzas no se limita a las estaciones de servicio. También presiona a distintos sectores de la economía nacional, entre ellos el costo de los alimentos y las operaciones del transporte público y de carga. De acuerdo con fuentes internas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), la canasta básica habría subido de 14,243 lempiras en febrero a 16,395 en abril de 2026, como efecto acumulado del encarecimiento de los combustibles. Ese dato, sin embargo, requiere atribución más sólida o respaldo documental antes de publicarse como un hecho cerrado. En el sector transporte, el incremento del diésel mantiene en alerta a transportistas y operadores de carga, que han advertido sobre posibles paros nacionales o solicitudes de revisión tarifaria ante el aumento de sus costos de operación.

No lo ha dicho

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Welsy Vásquez”, “crisis de precios” y “comunismo” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden esa cita atribuida a Vásquez. La imagen utilizada en el arte no es reciente. Fue tomada de un video publicado el 1 de febrero de 2019, en el que Welsy Vásquez se pronuncia sobre un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.