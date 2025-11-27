Video que muestra a Ricardo Maduro apoyando a Nasralla es un deepfake

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra al expresidente Ricardo Maduro, del Partido Nacional, supuestamente expresando su apoyo al candidato liberal Salvador Nasralla. Sin embargo, se trata de una manipulación digital. El material, que incluye el logotipo del medio internacional Telemundo, replica un formato utilizado en otras piezas de desinformación previamente desmentidas por EH Verifica. Tanto la frase atribuida como el video son falsos. Un diputado del Partido Nacional desmintió el contenido y EH Verifica confirmó que el clip fue generado mediante inteligencia artificial (IA) a partir de una fotografía genérica de Maduro. “Esto es de vida o muerte, nos toca prestar el voto a Salvador Nasralla: Ricardo vamos nacionalistas”, se lee literalmente el texto sobrepuesto en un video de X, visualizado más de 4,000 veces desde el 26 de noviembre de 2025.

Ricardo Maduro fue presidente de Honduras entre 2002 y 2006, tras resultar electo por el Partido Nacional en las elecciones generales de 2001. Su administración se centró en el fortalecimiento de la seguridad pública, con políticas orientadas a combatir la criminalidad, además de la implementación de reformas económicas destinadas a estabilizar las finanzas estatales. Durante su gestión, Honduras logró avances importantes en materia de cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos. Uno de los logros destacados fue la aprobación de los fondos de la Cuenta del Milenio (Millennium Challenge Account, MCA por sus siglas en inglés). Con estos recursos se financió la construcción y mejora de tramos carreteros primarios y secundarios, incluyendo la rehabilitación y ampliación de la carretera CA-5. Esta vía, que conecta Tegucigalpa con San Pedro Sula, fue clave para mejorar el transporte de productos agrícolas y comerciales en el país.

Es un deepfake

Existen varias inconsistencias detectadas por EH Verifica que evidencian la manipulación con el uso de la IA: la mano al moverse se distorsiona, gestiones faciales estáticas, mirada fija y con apertura anormal, y pronunciamiento erróneo de palabras, como el apellido de Nasralla. Al analizar el audio con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en detección de IA, indica una alta probabilidad de que la voz sea un deepfake, con un puntaje de 2/100. Según la escala de Hiya, entre más bajo es el resultado, más probabilidades tiene de ser un contenido hecho con IA.

Una búsqueda inversa permitió identificar que la imagen utilizada en el video creado con inteligencia artificial corresponde a una fotografía publicada en 2019 en la página oficial de Facebook del Partido Nacional, en conmemoración del cumpleaños del expresidente Ricardo Maduro.

Asimismo, el diputado nacionalista Jack Uriarte desmintió en su cuenta oficial de Instagram la cita atribuida a Maduro.