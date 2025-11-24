Frase “voto masivo mata fraude” en artes atribuida a Bukele y Machado es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales varios artes gráficos con una supuesta cita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la que ambos habrían llamado a los hondureños a “votar masivamente para matar fraude”. Estos artes llevan los logotipos de medios internacionales como CNN y Telemundo, lo que sugiere un intento de darles apariencia de autenticidad. Sin embargo, no existen registros en cuentas oficiales ni en medios confiables que confirmen que ambos líderes hayan pronunciado esa frase. “Hondureños, salgan a votar, recuerden que el voto masivo, mata fraude”, se lee literalmente en publicaciones de Facebook, compartidas más de 250 veces desde el 21 de noviembre.

Honduras se encamina hacia las elecciones generales de 2025 en un contexto de alta polarización, cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una reorganización de alianzas partidarias. En las últimas semanas ha cobrado fuerza un discurso sobre presunto fraude electoral, motivado por críticas al desempeño del CNE, especialmente en lo relacionado con la transmisión de resultados y la logística del proceso.

Cita falsa

Una revisión de las cuentas oficiales de Bukele y Machado no arrojó ninguna evidencia de que hayan difundido ese mensaje. Tampoco se encontraron los artes gráficos en los canales oficiales de CNN o Telemundo, cuyos logotipos aparecen en las imágenes, lo que sugiere una posible suplantación. EH Verifica rastreó la frase en Google y halló una publicación del 31 de agosto de 2025 en el perfil oficial de Facebook del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que se lee: “Hondureños este 30 de noviembre hay que salir a votar masivamente. Voto masivo mata fraude”. Una búsqueda con las palabras clave “María Corina Machado + voto masivo + Honduras” dirigió a una publicación del 24 de noviembre de 2025 en la cuenta de TikTok de EL HERALDO. El contenido muestra a Machado enviando un mensaje a los hondureños para que permanezcan en las urnas hasta el final del conteo, sin mencionar la frase que estamos verificando.

@elheraldohonduras 🇭🇳 María Corina Machado envía mensaje al pueblo hondureño: “No abandonen las urnas hasta que cada voto sea contado.” Llamó a la ciudadanía a permanecer en las urnas hasta que cada voto sea contabilizado, señalando que su mensaje se comparte con afecto y admiración hacia Honduras. Video: Cortesía ♬ sonido original - elheraldohonduras

Sobre las imágenes

Una búsqueda inversa de la fotografía de Bukele usada en el arte muestra que circula en internet desde hace al menos diez meses. La imagen ha sido insertada en notas informativas de distintos contextos vinculados al presidente salvadoreño. Por ejemplo, EL HERALDO publicó la imagen en una nota del 29 de enero de 2025, titulada: “El ladrón juzga por su condición”: Bukele critica a ex senador de EUA, condenado por corrupción”. Por su lado, la foto de María Corina aparece en un medio venezolano desde abril de 2024.