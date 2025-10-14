El video de los perros muertos no tiene relación con la emergencia por lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a dos perros muertos sobre la calle, con la afirmación de que es producto de los efectos de las lluvias que han azotado a la capital hondureña. Pero es falso: las imágenes no tienen relación con la actual crisis climática en Honduras. El video, en realidad, está vinculado a los efectos de las lluvias en Veracruz, México, en octubre de 2025. “Lluvias en tegucigalpa Honduras”, dice literalmente la descripción de una publicación en TikTok, visualizada más de 1,900 veces desde el 13 de octubre de 2025.

Honduras continúa registrando intensas lluvias provocadas por una vaguada en superficie que está dejando precipitaciones en varias regiones del país, según pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Copeco extendió por tercera vez la alerta roja para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá. Asimismo, amplió la alerta amarilla para los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Ocotepeque y El Paraíso. Se mantiene la alerta verde para Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho, por un período de 24 horas.

No tiene relación

No es cierto que el video de los dos perros muertos por inundaciones tenga relación con las lluvias de los últimos días en Tegucigalpa, Honduras. Una búsqueda inversa con Google Lens permitió localizar una publicación de Facebook que muestra la misma secuencia, pero en el contexto de las lluvias registradas en Veracruz, México. El clip, que data del 13 de octubre de 2025, dice literalmente: “En memoria de la Fauna domestica y salvaje que pereció en Veracruz y los estados aledaños”.