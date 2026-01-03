Video no muestra un bombardeo en base militar de Venezuela, sino un ataque en Tel Aviv, Israel en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra un bombardeo, con la afirmación de que supuestamente ocurrió en la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Sin embargo, es falso. La grabación corresponde a un bombardeo registrado el 14 de junio de 2025 en la ciudad del Tel Aviv, Israel por parte de Irán. "Helicopteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna",dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 616,000 veces desde el 3 de enero de 2026.

La madrugada del 3 de enero de 2026, se llevaron a cabo explosiones y ataques aéreos en Caracas y otras zonas de Venezuela en el marco de una operación militar de Estados Unidos. Durante la jornada, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país. La operación fue realizada por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, una unidad élite de intervención rápida. Por su parte, las autoridades venezolanas denunciaron la acción como una violación de la soberanía nacional y exigieron pruebas de vida de los detenidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Fuerte Tiuna es la principal instalación militar de Venezuela, ubicada en Caracas. Funciona como el complejo castrense más grande del país sudámericano y alberga comandos estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como unidades del Ejército, la Guardia Nacional y dependencias administrativas.

Es de 2025 en Israel

Una búsqueda inversa en Google, utilizando un fotograma del video viral llevó a una publicación de Facebook del 14 de junio de 2025 que adjunta el mismo clip. De acuerdo a la entrada del posteo, el ataque fue realizado en la ciudad de Tel Aviv, Israel.

La misma pesquisa llevó a un video publicado en el canal adn Noticias que confirma que el ataque fue realizad en Israel en junio de 2025 y no en Venezuela en enero de 2026.