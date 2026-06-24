El video de Nasralla y Jorge Cálix sellando una alianza política es de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video de una conferencia de prensa que supuestamente muestra al excandidato presidencial Salvador Nasralla y al diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, pactando una alianza política para las elecciones de 2029. Sin embargo, la afirmación es engañosa. Una búsqueda inversa permitió constatar que la secuencia corresponde al 13 de mayo de 2025, cuando Cálix anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Nasralla para las elecciones generales del 30 de noviembre de ese año. “Salvador Nasralla reclama la presidencia: ¿es él el cambio que Honduras necesita?”, dice el texto, traducido del inglés, de una publicación en TikTok, difundida desde el 23 de junio.

Salvador Nasralla ha participado como candidato presidencial en tres procesos electorales en Honduras: 2013, 2017 y 2025. En las elecciones generales de 2021 integró la fórmula de Xiomara Castro como candidato a designado presidencial. Hasta la fecha, Nasralla no ha oficializado una eventual participación en futuras contiendas electorales, aunque tampoco ha descartado esa posibilidad, según reportes de EL HERALDO.

Video de 2025

Mediante una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video difundido en redes sociales, se localizó la secuencia original, publicada el 13 de mayo de 2025 en el canal de YouTube de Hoy Mismo. A partir del segundo 30 del video original se escucha el mismo fragmento de audio que aparece en la publicación viral. Sin embargo, el contenido corresponde al anuncio del respaldo de Jorge Cálix a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla para las elecciones generales de 2025, y no a una alianza política acordada en 2026.